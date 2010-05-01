به گزارش خبرنگار مهر، کشتی ایران برای رسیدن به افتخارات هرچه بیشتر در آینده و حفظ موجودیت فعلی خود بیش از هر چیز نیازمند داشتن پشتوانه‌های قابل اتکا و صد البته سالم و فنی است اما در این میان یک مشکل بزرگ در رده‌‎های سنی نوجوانان و جوانان آینده کشتی ایران را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.

آنچه که در رقابت‌های قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان و جوانان و مسابقات جام شهدا بیش از هرچیز متولیان، مربیان و دلسوزان کشتی را نگران کرد وزن کم کردن‌های بیش از حد کشتی گیران بود. نفراتی که برای رسیدن به وزن قانونی چندین کیلوگرم از وزن خود را در سن رشد کم می کنند و در وهله اول به سلامتی خود ضربه زده و در نهایت نیز سرمایه‌های قابل اتکای کشتی را بلااستفاده می کنند.

در برگزاری جام شهدا در ارومیه آنچه بیش از هر چیز به چشم آمد کشتی‌هایی بود که از طراوات و شادابی سن جوانی به دور بود و انگار بزرگسالان رودرروی یکدیگر حاضر شده بودند و این یک زنگ خطر برای آینده کشتی ایران است.

محسن کاوه مربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد می گوید: مربیان نباید اجازه دهند کشتی گیران آنها که مانند فرزندان‍شان می مانند بیش از حد وزن کم کرده و سلامتی‌شان را به خطر بیندازند.

وی ادامه داد: در کنار آن باید نوع تمرینات کشتی در رده‌های سنی نونهالان ونوجوانان با رده‌های دیگر متفاوت باشد و برای آیندگان کشتی ایران تمرینات متنوعی مانند ژیمناستیک و آمادگی جسمانی نیز در نظر گرفته شوند تا آنها کشتی زده نشده و در رده‌ سنی جوانان با شادابی و طراوات بروی تشک حاضر شوند.

کاوه خاطرنشان کرد: یک راه حل دیگر در مورد این مشکل این است که هر مربی باید فقط در یک رده سنی به آموزش کشتی گیران بپردازد و در آن زمینه نیز تخصص داشته باشد تا کشتی گیر ابتدا فنون کشتی را به خوبی بیاموزد و در نهایت در رده سنی جوانان به پایان خط نرسیده و عمر قهرمانی سرمایه‌های کشتی ایران کوتاه نشود. این مشکل حتی آینده تیم‌های ملی کشتی ایران در رده‌های نوجوانان و جوانان را تهدید می کند و مربیان آنها نیز با این عقیده موافقند.

مجید خدایی سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان که در دوره دکتری ورزش تحصیل می‌کند در این زمینه می گوید: برخی از این کشتی گیران در طول سال در رژیم هستند تا بتوانند هنگام مسابقات دچار مشکل نشوند و به وزن کم کردن‌های بیش از حد پیش از هنگام مسابقات نیز بسنده نمی کنند که این عمر قهرمانی را کوتاه می کند.

وی تاکید کرد: برای ما سلامتی یک ورزشکار بسیار مهمتر از هر چیزی است و ما کشتی گیرانی را که بیش ازحد وزن کم می کنند به اردوی تیم ملی دعوت نمی کنیم زیرا می خواهیم نفراتی را در اردوی داشته باشیم که در آینده بتوانند در رده سنی بزرگسالان فعالیت کرده و برای کشتی ایران در میادین مختلف افتخار کسب کنند.

به نظر می رسد در این میان پررنگ شدن این مشکل در رده سنی نوجوانان بیش از هرچیز برای کشتی خطرناک و برای سلامتی ورزشکاران این رشته مضر است. مشکلی که قبل از هرچیز بدست مربیان بادرایت و البته دلسوز در این رده سنی قابل حل است.



نادر ناظری مربی تیم کشتی آزاد نوجوانان در این مورد به خبرنگار مهر می‌گوید: متاسفانه در رقابت‌های انتخابی تیم ملی در تربت حیدریه برخی از کشتی گیران نوجوانان چندین کیلو برای رسیدن به وزن و کشتی گرفتن وزن کم کرده بودند و حتی برخی ابزارهای ما مانند وزن کردن کشتی گیران در هنگام مسابقات نیز نتوانست آنها را از تصمیم غیرعاقلانه‌شان منصرف کند.

ناظری تصریح کرد: این مشکل تنها بدست مربیان قابل حل است در رده سنی نوجوانان نباید تنها به فکر نتیجه گرایی صرف باشیم و اگر به آینده کشتی می اندیشیم نباید نتایج مقطعی را فدای آینده‌های روشن کنیم زیرا این کارها مهره‌ها را می سوزاند.

در این میان به نظر می رسد با توجه به تحولات صورت گرفته در انستیتو بین المللی کشتی که یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی در مصاحبه‌های متفاوت هدف آن را علمیاتی کردن این مرکز علمی عنوان کرده است باید دست به کار شود. این مرکز باید در وهله اول به استان‌ها ابلاغ کند تا مربیانی مخصوص رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان به فدراسیون معرفی کنند و این گام مهم و اولیه است.