میزان بارشها در گیلان 27 درصد کاهش یافت

رسول خان میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود اینکه میزان ذخیره آب در سد مخزنی سفیدرود مطلوب است، اما میزان بارش باران در حوضه داخلی استان گیلان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: میزان بارشهای استان گیلان در هفت ماهه نخست سال آبی گذشته به طور متوسط 805 میلیمتر بوده که این میزان در زمان مشابه سال آبی جاری با 27 درصد کاهش به 588 میلی متر رسیده است.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گیلان درخصوص حجم ذخیره آب سد سفیدرود نیز گفت: میزان ذخیره آب در پشت سد سفیدرود به عنوان یکی از سدهای مهم کشور تا پایان فروردین ماه سال جاری یک میلیارد و 86 میلیون متر مکعب است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته با حجم حدود 599 میلیون متر مکعب، 81 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: براساس آخرین برآورد از پوشش برفی حوضه آبریز سد سفیدرود در فروردین ماه سال جاری، سطح پوشش برف در این حوضه بیش از یک هزار و500 کیلومتر مربع برآورد شده است.