سلامت و فرهنگ دو امر جدانشدنی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی در مراسم اختتامیه اولین همایش ملی سلامت شهری که روز یکشنبه در مرکز همایش‌های رازی دانشکده علوم پزشکی ایران برگزار شد با بیان اینکه یکی از فعالیت‌ها برای ارتقاء سلامت شهری توجه همگانی به موضوع سلامت است، اضافه کرد: موضوع سلامت باید به طور جدی باید با مؤلفه‌های فرهنگی و آموزشی در ارتباط باشد.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه فرهنگ در سلامت جامعه شهری نقش بسزایی دارد، عنوان کرد: در ایران باید مراکز و سازمانهای مردم‌نهاد ایجاد شود تا در خصوص سلامت به فعالیت جدی بپردازند. مقوله فرهنگ در سلامت نکته بسیار مهمی است که البته در این همایش مورد توجه قرار گرفت از این رو مسئولان و صاحبنظران باید در زمینه توجه به فرهنگ سلامت تاکید داشته باشند چرا که فرهنگ زیر بنای توسعه کشور است.

وی با بیان اینکه باید تشکل‌ها مردم نهاد را مورد حمایت قرار دهیم و در فضاهای تبلیغاتی و محیطی به مسئله اصلاح الگوی مصرف بپردازیم، اذعان داشت: عدم تغذیه مناسب یکی از مشکلات جدی و اساسی کشور است که پیامد‌های بسیاری دارد.

طلایی با اشاره به مصرف بی رویه انواع سسها به ویژه از سوی جوانان، اضافه کرد: در کشورما آنقدر که در خصوص سس و غذاهای فست‌فودی تبلیغات می‌شود در خصوص سلامت شهری تبلیغات نمی‌شود.

طلایی با بیان اینکه بعضی از شهرها سرانه‌های شهری و بهداشتی نابرابری دارند که باید آمار آنها را به حداقل برسانیم، ادامه داد: ما باید به توانمند‌سازی زنان، سالمندان و اقشار خاص جامعه توجه بسیار کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه استفاده از دوچرخه باید در کشور فرهنگ‌سازی شود، افزود: پیاده رفتن را به مردم یاد دهیم زیرا این امر بخشی از سلامت جامعه را تضمین می‌کند.

سرمایه گذاری در حوزه سلامت هزینه نیست

مرتضی طلایی ادامه داد: شاخص‌های فرهنگی سلامت در کشورما نسبت به شاخصهای سلامت جسمانی وضعیت ضعیف‌تری دارند که باید برای این امر سرمایه‌گذاری شود.

وی با بیان اینکه در جهان امروز سلامت روانی، روحی و رفتاری اوضاع مناسبی ندارد و این موضوع جای نگرانی دارد و به عنوان نوعی بحران معنویت به شمار می‌رود، افزود: رخ دادن 20 تا 25 درصد طلاق‌ها در کشور، کسب رتبه هفتم در جهان به عنوان استفاده از لوازم آرایشی و زایمان‌های سزارین باعث نگرانی است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه کارشناسان باید در خصوص سلامت اخلاق و معنویت افراد جامعه کار کنند، گفت: قانون اساسی به بهداشت با مشارکت اجتماعی تأکید بسیار دارد زیرا به هر میزان که در سلامت جامعه شهری سرمایه‌گذاری کنیم از مزایا و ارتقاء سلامت بیشتری بهره‌مند خواهیم شد.

طلایی ادامه داد: در جامعه ما سلامت روحی و رفتاری از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نوعی بحران اخلاقی در جامعه بشری بروز کرده است بنابراین باید بین سلامت، فرهنگ و آموزش همگانی رابطه معناداری را تعریف کنیم.

وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری در خصوص سلامت شهری هزینه به شمار نمی‌رود بلکه به طور قطع سرمایه‌گذاری اساسی و مهم است که به ارتقای سلامت شهروندان می انجامد.

طلایی با بیان اینکه در سند چشم‌انداز بندی به نام سلامت وجود دارد، ادامه داد: در سند چشم‌انداز عناوینی همچون سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی و حوزه مناسب درآمد ذکر شده است.

وی با ابراز تاسف از شفاف نبودن و ناکارآمد بودن قوانین بر سه اصل اصلاح مدیریت، ترویج و نهادینه کردن مشارکت مردمی و اولویت دادن به بعد فرهنگی در حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: انتظار داریم با توجه بیشتری بسترهای لازم برای موفقیت برنامه های سلامت شهری در مرحله اجرا فراهم شود.