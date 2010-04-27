  1. استانها
  2. قزوین
۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

اجرای طرح حمایت از فعالیت مراکز دینی در 105 مسجد استان قزوین

اجرای طرح حمایت از فعالیت مراکز دینی در 105 مسجد استان قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: ‌مسئول امور مساجد استان قزوین از اجرای طرح حمایت از فعالیت مساجد در 105 مسجد استان در سال گذشته خبر داد.

حجت‌الاسلام داود کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت:‌ مسجد به عنوان مکانی مقدس، مهم، ارزشمند و تاثیرگذار در کشور بشمار می رود و اسلام نیز نگاه ویژه‌ا ی به این مکان مقدس دارد.

وی افزود:‌ با توجه به جایگاه مسجد و نقش آن در جامعه در طرح حمایت و هدایت از برنامه‌های فرهنگی مساجد بالغ بر 81 میلیون ریال هزینه شده است.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد:‌ مچنین در راستای طرح حمایت از مساجد محوری استان قزوین در 17 مسجد شاخص و محوری اعتباری بالغ بر 85 میلیون ریال هزینه شده است.

به گفته کیانی تقویت کارکرد عبادی، فرهنگی و اجتماعی مساجد محوری، پشتیبانی و تقویت برنامه‌های فرهنگی حوزه دین و ایجاد انگیزه برای مساجد فعال از جمله اهداف اجرای این طرح است.

وی اضافه کرد:‌ مسجد محل گردهمایی مسلمانان است و نقش مهمی در اتحاد و انسجام آنان دارد از این‌رو بسیار جایگاه مهم و تعیین کننده‌ای دارد و ما نیز نباید از این مکان مهم غافل شویم.

کیانی گفت: در پیروزی انقلاب اسلامی نیز نقش مسجد به وضوح دیده شد به طوری که بسیاری از اجتماعات از همین مسجد آغاز می ‌شد، بنابراین نقش فرهنگی مسجد بسیار قابل توجه است و نمی‌توان این نقش را نادیده گرفت.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین تاکید کرد: امروز نیز لازم است در کنار برپایی نماز جماعت در مساجد، با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی جوانان و نوجوانان را به این مکان مهم جذب کنیم تا شاهد حضور هرچه بیشتر این  گروه  در مساجد باشیم و اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در این راستا گام برمی‌دارد و برنامه های مختلفی را اجرا می کند.

کد مطلب 1071298

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها