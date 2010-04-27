اجرای طرح حمایت از فعالیت مراکز دینی در 105 مسجد استان قزوین

حجت‌الاسلام داود کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت:‌ مسجد به عنوان مکانی مقدس، مهم، ارزشمند و تاثیرگذار در کشور بشمار می رود و اسلام نیز نگاه ویژه‌ا ی به این مکان مقدس دارد.

وی افزود:‌ با توجه به جایگاه مسجد و نقش آن در جامعه در طرح حمایت و هدایت از برنامه‌های فرهنگی مساجد بالغ بر 81 میلیون ریال هزینه شده است.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد:‌ مچنین در راستای طرح حمایت از مساجد محوری استان قزوین در 17 مسجد شاخص و محوری اعتباری بالغ بر 85 میلیون ریال هزینه شده است.

به گفته کیانی تقویت کارکرد عبادی، فرهنگی و اجتماعی مساجد محوری، پشتیبانی و تقویت برنامه‌های فرهنگی حوزه دین و ایجاد انگیزه برای مساجد فعال از جمله اهداف اجرای این طرح است.

وی اضافه کرد:‌ مسجد محل گردهمایی مسلمانان است و نقش مهمی در اتحاد و انسجام آنان دارد از این‌رو بسیار جایگاه مهم و تعیین کننده‌ای دارد و ما نیز نباید از این مکان مهم غافل شویم.

کیانی گفت: در پیروزی انقلاب اسلامی نیز نقش مسجد به وضوح دیده شد به طوری که بسیاری از اجتماعات از همین مسجد آغاز می ‌شد، بنابراین نقش فرهنگی مسجد بسیار قابل توجه است و نمی‌توان این نقش را نادیده گرفت.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین تاکید کرد: امروز نیز لازم است در کنار برپایی نماز جماعت در مساجد، با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی جوانان و نوجوانان را به این مکان مهم جذب کنیم تا شاهد حضور هرچه بیشتر این گروه در مساجد باشیم و اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در این راستا گام برمی‌دارد و برنامه های مختلفی را اجرا می کند.