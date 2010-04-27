میزبانی همایش "ادکا" به دانشگاه شیراز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش دو روزه پیش از این قرار بود در تهران برگزار شود ولی میزبانی آن در روزهای 5 و 6 خرداد ماه به دانشگاه شیراز محول شد.
سومین همایش سراسری ادکا با عنوان "مطالعات میان رشتهای کتابداری و اطلاعرسانی: وضعیت موجود، چشمانداز مطلوب" به همت اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا) و با همکاری انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز برپا میشود.
محورهایی که برای همایش در نظر گرفته شده عبارتند از: کلیات: مبانی نظری، تعاریف، انواع، ضرورتها و فواید مطالعات میان رشتهای، تبیین علمی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی: مرزهای واقعی و مجازی، مطالعات میان رشتهای در نظام آموزشی کتابداری و اطلاعرسانی، جایگاه مطالعات میان رشتهای در پژوهشهای کتابداری و اطلاعرسانی، نقش مطالعات میان رشتهای در تولیدات علمی کتابداری و اطلاع رسانی، مطالعات میان رشتهای: تفکر خلاق و تفکر انتقادی، مفاهیم استعاری، مانع یا عامل ترویج مطالعات میان رشتهای، کتابخانهها و خدمات نوین کتابخانهای و حمایت از فعالیتهای میان رشتهای، تعامل میان رشتهای کتابداران، اطلاعرسانان و آرشیویست ها با متخصصان سایر رشتهها، چالشها و موانع فعالیتهای میان رشتهای در مطالعات کتابداری و اطلاعرسانی و چشمانداز آتی.
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