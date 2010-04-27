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۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۳۵

میزبانی همایش "ادکا" به دانشگاه شیراز رسید

میزبانی همایش "ادکا" به دانشگاه شیراز رسید

سومین همایش سراسری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (ادکا) خردادماه سالجاری در شیراز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش دو روزه پیش از این قرار بود در تهران برگزار شود ولی میزبانی آن در روزهای 5 و 6 خرداد ماه به دانشگاه شیراز محول شد.

سومین همایش سراسری ادکا با عنوان "مطالعات میان رشته‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی: وضعیت موجود، چشم‌انداز مطلوب" به همت اتحادیه انجمنهای علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا) و با همکاری انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز برپا می‌شود.

محورهایی که برای همایش در نظر گرفته شده عبارتند از: کلیات: مبانی نظری، تعاریف، انواع، ضرورتها و فواید مطالعات میان رشته‌ای، تبیین علمی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی: مرزهای واقعی و مجازی، مطالعات میان رشته‌ای در نظام آموزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی، جایگاه مطالعات میان رشته‌ای در پژوهشهای کتابداری و اطلاع‌رسانی، نقش مطالعات میان رشته‌ای در تولیدات علمی کتابداری و اطلاع رسانی، مطالعات میان رشته‌ای: تفکر خلاق و تفکر انتقادی، مفاهیم استعاری، مانع یا عامل ترویج مطالعات میان رشته‌ای، کتابخانه‌ها و خدمات نوین کتابخانه‌ای و حمایت از فعالیتهای میان رشته‌ای، تعامل میان رشته‌ای کتابداران، اطلاع‌رسانان و آرشیویست ها با متخصصان سایر رشته‌ها، چالشها و موانع فعالیتهای میان رشته‌ای در مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی و چشم‌انداز آتی.
کد مطلب 1071363

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