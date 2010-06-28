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۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ژن جانبازان شیمیایی سالم است

ژن جانبازان شیمیایی سالم است

معاون وزیر بهداشت در مورد نگرانی برخی از جانبازان شیمیایی پیرامون وراثتی بودن مصدومیت شیمیایی گفت: مصدومیت شیمیایی بر ژنهای انسان تاثیر ندارد و جانبازان شیمیایی مشکلی از این جهت برای داشتن فرزند ندارند.

مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از جانبازان شیمیایی بعد از دوران دفاع مقدس به دلیل نگرانی از انتقال مصدومیت شیمیایی به فرزندانشان صاحب فرزند نشدند اظهار داشت: علم پزشکی اثبات کرده که مصدومیت شیمیایی از ژن انسان به جنین منتقل نمی شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی از فرزندان جانبازان شیمیایی همانند والدین خود سرفه می کنند گفت: برخی از این سرفه ها جنبه ناخودآگاه دارد و علم ثابت کرده گاز خردل بر روی ژنتیک تاثیر ندارد.

جانشین پژوهشگاه علوم پزشکی بیمارستان بقیه الله در پاسخ به گفته کارشناسان محیط زیست مبنی بر اینکه گاز خردل در شرایط مناسب بیش از 100 سال در خاک پایداری دارد گفت: این اظهارات را قبول ندارم زیرا گاز خردل بعد از هفت ساعت خاصیت خود را از دست می دهد.

معاون وزیر بهداشت افزود: نباید با اخبار غیرعلمی جانبازان شیمیایی را مضطرب کرد. هر شخص و مسئولی که بحث سرطانزا بودن گاز خردل و مشکلات وراثتی جانبازان شیمیایی را بیان می کند خدمتی به آنان نکرده است. 

کد مطلب 1071393

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