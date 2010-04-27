عشایر زودتر از موعد مقرر به همدان آمدند

حسین شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: کوچ عشایر به استان همدان از دیروز آغاز شده است و نیم میلیون راس دام سبک وارد شهرستان ملایر شده اند.

شرفی با اشاره به تدابیر ویژه برای جلوگیری از بیماری تب برفکی، اظهار داشت: آگاه سازی عشایر و آشنا کردن آنها با نشانه های بیماری تب برفکی در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: با توجه به گرم شدن هوا و خودداری استان لرستان از در اختیار قرار دادن مراتع به عشایر، کوچ زود هنگام این افراد به استان همدان آغاز شده است.

شرفی افزود: متمرکز شدن دام ها در یک منطقه باعث افزایش و شیوع بیماری بت برفکی می شود.

مدیر امور عشایر سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه گشت هایی ویژه با همکاری منابع طبیعی استان همدان وظیفه سرگشی به دام های عشایر ار عهده دار شده اند، افزود: این بازرسان در صورت مشاهده مورد مشکوک مراتب را برای واکسیناسیون سریعتر دامها گزارش می کنند.

شرفی به انجام واکسیناسیون دامهای استان همدان در زمستان سال گذشته اشاره کرد و گفت: تا کنون 111 راس دام عشایر بر اثر بیماری تب برفکی تلف شده اند.