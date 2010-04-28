مدرسه ای که دانشگاه شد/ دانشگاه اجاره ای شهربابک محروم از امکانات

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، هر چند طی سالهای اخیر با گسترش فضاهای آموزشی بخصوص دانشگاهها در شهرهای مختلف کشور مواجه شده ایم که می تواند تاثیر مطلوب بر روند تولید علم و گسترش خدمات آموزش عالی و عدالت آموزشی داشته باشد اما توجه بیشتر به ارائه خدمات مطلوب دانشگاهی در راستای افزایش کیفیت آموزش نیز در این دانشگاهها ضروری است.

دانشگاه پیام نور شهربابک یکی از دانشگاههای استان کرمان است که در فضای اجاره ای در حال فعالیت است و دانشجویان و اساتید این دانشگاه از کمبود امکانات آموزشی و رفاهی گلایه دارند.

کاربری قبلی این دانشگاه مدرسه بوده است و تناسبی با محیطهای دانشگاهی ندارد و هم اکنون صدها دانشجوی شهربابکی در این محل درحال تحصیل در رشته های آموزش عالی هستند.

مسئول آموزش دانشگاه پیام نور شهربابک در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در شهربابک می گوید: وجود دانشگاه پیام نور در شهربابک در راستای افزایش خدمات رسانی در سطح آموزش عالی گامی مهم می باشد که خوشبختانه محقق شده است و هم اکنون 12 رشته علوم انسانی، علوم تربیت، مدیریت بازرگانی، برنامه ریزی، حسابداری، ریاضی کاربردی، مهندسی نرم افزار، الهیات، روانشناسی، دبیری دینی،عربی و حرفه و فن در این دانشگاه فعال می باشد.

حسن مولایی در ادامه افزود: در حال حاضر به مدت چهار سال است که ساختمان این دانشگاه به صورت اجاره ای است و از امکانات آموزشی و اداری مناسب و آبخوری و سلف محروم است.

وی گفت: این کمبودها مشکلات زیادی برای اساتید و دانشجویان ایجاد کرده است.

وی افزود: ساختمان جدید دانشگاه پیام نور در حال احداث است که با زیربنای دو هزار و 200 متر مربع ساخته خواهد شد و اعتبار مورد نیاز برای ساخت این دانشگاه یک میلیارد و 300 میلیون تومان است که امیدواریم بزودی تخصیص یابد.

وی گفت: تاکنون 600 میلیون تومان از این اعتبار تامین شده است و امیدوارم اعتبار باقیمانده در سال جاری جذب شود.

وی ادامه داد: در صورت تامین اعتبار ساخت این دانشگاه در سال جاری به اتمام خواهد رسید در غیر این صورت فعالیت دانشگاه در مکان فعلی همچنان ادامه خواهد یافت.

مولایی از مسئولان خواست هرچه زودتر مبلغ باقیمانده اعتبار ساخت دانشگاه پیام نور شهربابک تامین شود تا مشکلات اساتید و دانشجویان این دانشگاه حل شود.