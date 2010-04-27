شناسایی 11 هزار تبعه خارجی غیرمجاز / جریمه 20 میلیارد ریالی متخلفین

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار عملکرد کل سال گذشته سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران در زمینه شناسایی نیروی کار غیر مجاز خارجی، معرفی کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی، اخذ جریمه و همچنین جایگزینی نیروی کار داخلی به جای اتباع بیگانه خارجی که عموما نیز تابعیت کشور افغانستان را دارند، نشان می دهد که در سال گذشته از 4 هزار و 727 بنگاه و واحد تولیدی بازرسی به عمل آمده است.

بر اساس این گزارش، تعداد بازرسی ها در سطح بنگاههای استان تهران در سال گذشته از 125 مورد فروردین ماه آغاز و در ماههای بعد نیز به ترتیب 466، 455، 381، 773، 312، 385، 413، 452، 501، 172و در نهایت طی اسفند ماه سال گذشته با 292 مورد بازرسی پایان یافته است.

این گزارش حاکی است، در کل بازرسی های سال گذشته 11 هزار و 116 نفر از اتباع غیرمجاز خارجی شاغل در بنگاهها و واحدهای تولیدی استان تهران شناسایی شدند که در این بخش نیز از 271 نفر فروردین ماه 88 آغاز و به ترتیب تا 790، 943، 917، 2 هزار و 633، 583، 906، 977، هزار و 8، 920، 397 و 771 نفر در اسفند ماه ادامه یافت.

20 میلیارد ریال جریمه

در کل سال گذشته 2 هزار و 846 برگه جریمه برای کارفرمایان متخلف استفاده کننده از نیروی کار غیرمجاز خارجی صادر شد که 50 برگ جریمه در فروردین ماه 88، 261 مورد در اردیبهشت، 247 برگ جریمه در خرداد و به ترتیب 251، 553، 197، 238، 258، 286، 275، 71 و در نهایت 159 برگ جریمه نیز در اسفند ماه سال گذشته صادر شد.

برای کارفرمایان متخلف استفاده کننده از نیروی کار غیرمجاز خارجی استان تهران در کل 12 ماه سال گذشته بیش از 20 میلیارد و 324 میلیون ریال برگ جریمه صادر و به آنها ابلاغ شد که از این رقم 4 میلیارد و 807 میلیون ریال فقط در مرداد ماه سال 88 بوده است. در این رابطه خرداد گذشته نیز بیش از 2 میلیارد ریال جریمه را به ثبت رسانده است که در مجموع ماههای اردیبهشت، تیر، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی و اسفند ماه نیز کمتر از 2 میلیارد ریال بوده است، ماههای فروردین و بهمن نیز رقمی کمتر از 1 میلیارد ریال بوده است.

4.8 میلیارد ریال وصول

با توجه به اینکه رقمی بیش از 20 میلیارد و 324 میلیون ریال جریمه به دلیل استفاده از کارگران غیرمجاز خارجی به کارفرمایان متخلف ابلاغ شده بود ولی در پایان اسفند ماه 88 و در مجموع رقمی بیش از 4 میلیارد و 870 میلیون ریال وصول شده است.

در این بخش نیز بهمن ماه سال گذشته رقمی بیش از 644 میلیون ریال را به ثبت رسانده است که این رقم در آبان گذشته بیش از 625 میلیون ریال بوده است. در مجموع به غیر از مهر ماه 88 که رقم وصول شده از جریمه ها بیش از 558 میلیون ریال بوده است، مابقی ماهها از بیش از 163 میلیون ریال وصولی آغاز و تا بیش از 491 میلیون ریال ادامه می یابد.

اقدام دیگر صورت گرفته در این بخش مربوط به جایگزینی نیروی کار ایرانی با اتباع غیرمجاز خارجی است که در این بخش هزار و 54 نفر جایگزینی صورت گرفته است. بیشترین تعداد جایگزینی نیروی کار ایرانی با اتباع غیرمجاز خارجی در سال گذشته مربوط به آبان ماه است که در این ماه 120 نفر جایگزین اتباع خارجی شاغل در استان تهران شده اند.

معرفی 1995 کارفرمای متخلف به دادگاه

در ماههای تیر، شهریور، مهر و آذر نیز علاوه بر آبان ماه بیش از 100 نفر نیروی کار ایرانی به جای کارگران غیرمجاز خارجی در واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی استان تهران جایگزین شدند. ماههای فروردین، اردیبهشت، خرداد، مرداد، دی، بهمن و اسفند نیز تعداد جایگزینی کمتر از 100 نفر بوده است که از 15 نفر اردیبهشت 88 تا 96 نفر خرداد همان سال در نوسان است.

همچنین در سال گذشته یکهزار و 995 نفر از کارفرمایان متخلف استان تهران به مراجع قضایی معرفی شدند که 361 نفر از این تعداد فقط مربوط به آذر 88 است. مهر ماه با 224 نفر، آبان با 222 نفر، دی ماه با 205 نفر و بهمن 88 نیز با 240 نفر در مراحل بعدی معرفی قرار دارند. کمترین تعداد معرفی با 6 نفر در فروردین ماه سال گذشته صورت گرفته است که تا 184 نفر تیر ماه همان سال علاوه بر موارد دیگر ادامه می یابد.