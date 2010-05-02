واردات عامل تب برفکی نیست / دلایل افزایش قیمت مرغ

محمد قبله در گفتگوب مشروح با مهر با تشریح آخرین وضعیت ذخیره سازی اقلام پروتئینی برای ماههای آتی گفت: در حال حاضر گوشت قرمز در حال واردات است و نیاز کشور تامین می شود، اما تا دوماه آتی که بحث ممنوعیت کشتار دام های زنده به دلیل مسائل زاد و ولد ممنوع است نیز برداشته می شود و گوشت این دام ها نیز به بازار عرضه خواهد شد.

ذخیره سازی اقلام پروتئینی

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این درحالی است که کشور در حال حرکت به سمت گرما است و خود به خود مصرف گوشت قرمز در کشور نیز پایین می آید و این امر می تواند منجر به تعادل بازار و کاهش قیمتها شود.

وی تصریح کرد: زمانیکه واردات دام زنده به کشور رونق گرفت همزمان با محدودیت عرضه دام سبک در کشور بود، به نحوی که تا آذرماه سال 88 صادرات دام زنده از کشور به اندازه ای بود که حتی واردات صورت گرفته نیز پاسخگوی نیاز مصرف داخلی نبود.

به گفته قبله، بر روی مرغ نیز هم اکنون نیازی به ذخیره سازی نیست؛ چراکه طبیعتا ذخیره سازی های صورت گرفته در زمینه این کالا، نیاز کشور را تا خرداد و اوایل تیرماه پاسخ می دهد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: براساس شرایط عادی، نباید مشکلی بر روی تامین گوشت مرغ در ماههای آتی وجود داشته باشد. البته بعد از خردادماه اگر از میزان ذخایر باقی مانده باشد عملا به درد مصرف کننده نمی خورد؛ لذا ذخیره سازی توسط مباشران وزارت بازرگانی تا جایی است که معمولا تا ماههای ابتدایی هر سال ذخیره سازی صورت می گیرد.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بعد از عید ما مشغول ذخیره سازی برای ماههای تیر به بعد می شویم که این نیاز حتی الامکان از بازار داخل برای 6 ماه اول سال تامین می شود. اما اگر نیازی به واردات وجود داشته باشد نیز کار واردات را روان می کنیم.

به گفته قبله، مشکلی به لحاظ ذخیره سازی اقلام پروتئینی وجود ندارد؛ البته باید به این نکته نیز توجه کرد که ورود به بازار در این شرایط منطقی نیست؛ چراکه بازار را متشنج می کند و بازار هم اکنون روال عادی خود را در پی گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ذخیره سازی 50 هزار تن گوشت قرمز با پرداخت 2 هزار و 445 میلیارد ریال تسهیلات، به اتحادیه های اسکاد، فرهنگیان و امکان، انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران و اتحادیه تعاونی کارکنان نیروهای مسلح(اتکا) سپرده شده است.

در این میان اتکا ذخیره سازی 10 هزار تن و اتحادیه اسکاد، فرهنگیان و امکان 25 هزار تن گوشت قرمز را در مجموع با اعتبار هزار و 785 میلیارد ریال به عهده گرفته اند، ضمن اینکه ذخیره سازی 15 هزارتن از این محصول با اعتبار 660 میلیارد ریالی نیز به انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران سپرده شده است.

براساس این تصمیم، قرار بر این است که برای مقابله با آثار تورمی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، 50 هزار تن گوشت مرغ توسط اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی مرغداران گوشتی ایران با اعتباری معادل هزار و 474 میلیارد و 335 میلیون ریال ذخیره سازی شود.

دلایل افزایش قیمت مرغ

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تشریح دلایل جهش قیمت اقلام پروتئینی در روزهای گذشته گفت: گوشت مرغ در روزهای هفته گذشته شاهد افزایش قیمت بوده؛ اما گوشت قرمز به میزان بسیار محدودی جهش قیمتی داشته است.

قبله افزود: دلیل افزایش قیمت مرغ در شرایطی صورت گرفت که قیمت این کالا باید در این فصل از سال با کاهش مواجه می شد؛ اما متاسفانه بازی جوجه یکروزه ای ها و بالانگه داشتن قیمت این جوجه ها، باعث افزایش قیمت شد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قصد ورود تعزیراتی به قیمت جوجه یکروزه را نداشته است تا اینکه قیمت شکسته شود؛ ولی تولیدکنندگان این اجازه را به سازمان حمایت ندادند که از طریق علم اقتصاد با آنها وارد مذاکره شود، بلکه این سازمان را مجبور به تشدید نظارت بر جوجه یکروزه کردند.

آغاز برخورد با عاملان گرانی

قبله گفت: بازرسان سازمان حمایت نیز از اول اردیبهشت ماه به برخورد با متخلفان پرداخته اند و بر این اساس؛ قیمت منطقی که مدنظر این سازمان است برای جوجه یکروزه اعلام شده و اگر فردی از این قیمت عبور کند، متخلف محسوب می شود. این تصمیم برای متعادل شدن قیمت مرغ در بازار اتخاذ شده است.

به اعتقاد وی، اگر سازمان حمایت بتواند قیمت جوجه را متعادل کند، قیمت مرغ نیز متعادل می شود. در واقع هم اکنون افزایش قیمت مرغ به دلیل افزایش قیمت جوجه یکروزه است و هیچ دلیل منطقی دیگری ندارد.

ثبات بر بازار حاکم می شود

قبله گفت: به نظر می رسد که اگر شرایط عادی بر بازار اقلام پروتئینی حاکم شود، ثبات در بازار را برای این اقلام شاهد باشیم. البته باید توجه داشت که بازار ما تحت تاثیر متغیرهای مختلفی است و اصلا قابل قیاس با سایر کشورها نیست.

این عضو کارگروه تنظیم بازار خاطرنشان کرد: منطقا باید تا خردادماه، ثبات قیمت اقلام پروتئینی را شاهد باشیم. از خرداد به بعد نیز طبیعتا با افزایش گرما در استانهای تولیدکننده، کاهش جوجه ریزی خواهیم داشت که باید یا با تولید کنندگان برنامه تامین نیاز مردم را به جمع بندی برسیم یا از هم اکنون فکری کنیم که برای ماههای گرم سال، کمبود گوشت مرغ را با واردات جبران کنیم.

واردات عامل تب برفکی نیست

وی اظهار داشت: بعد از سپردن کار تنظیم بازار اقلام پروتئینی به وزارت بازرگانی، ستادی تشکیل شد که در اولین قدم برای هماهنگی کارهای آن، درخواست شد که رییس سازمان دامپزشکی و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، عضو کارگروه تنظیم بازار داخلی وزارت بازرگانی بشوند تا تصمیم گیری ها برای این اقلام، منطبق با نظر این دو دستگاه باشد.

قبله گفت: در آن زمان قیمت گوشت قرمز به شدت بالا و فشار زیادی بر مردم وارد بود. در نهایت بنا بر این شد که واردات دام زنده در استانهای مرزی شکل گیرد. بر همین اساس برای اینکه دام زنده ورود به داخل نکند، قرار بر این شد که در کشتارگاههای مرزی کشتار شود و گوشت آن به داخل بیاید.

وی تصریح کرد: باید با قاطعیت گفت که هرگونه واردات دام زنده در استانهای مرزی کشور، با نظر نمایندگان سازمان دامپزشکی که در کارگروه تنظیم بازار حضور داشته اند، بوده است. ضمن اینکه در برخی از استانها، این نمایندگان اجازه ورود دام زنده را صادر نکردند.

نمره قبولی به تنظیم بازار اقلام پروتئینی

قبله گفت: در بحبوحه ای که گوشت گران بود، واردات دام زنده به تهران می توانست بازار را متعادل کند؛ اما بنا به دلایلی سازمان دامپزشکی این اجازه را صادر نکرد. بنابراین واردات هر دام زنده ای به کشور بنا به اجازه سازمان دامپزشکی بوده است؛ بنابراین واردات، عامل تب برفکی نیست.

این عضو کارگروه تنظیم بازار خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در همه جای دنیا رفت و آمد دام زنده صورت می گیرد؛ اما هیچ جای دنیا بیماریهای دامی به این راحتی شیوع پیدا نمی کند. ضمن اینکه در طول کل سال، تعداد راس دام زنده زیاد نبوده است که به این سرعت گفته می شود که تب برفکی آمده است؛ در غیراین صورت باید در بنیه علمی سازمان دامپزشکی تجدیدنظر شود.

وی اظهار داشت: همه جا می توانند قرنطینه بگذارند و واردات دام کنترل شود تا اگر دامی بیماری دارد؛ برگشت شود. به هرحال گوشتی که از طریق مباشران وزارت بازرگانی وارد شده است، با تسهیلاتی بوده که از سوی نمایندگان سازمان دامپزشکی فراهم شده است و بعید می دانم که واردات عامل تب برفکی باشد.

وی در تشریح دلایل موفقیت سپردن تنظیم بازار اقلام پروتئینی به وزارت بازرگانی یادآور شد: سال گذشته در مدت مشابه، قیمت گوشت قرمز تقریبا 8 هزار تومان بود. این قیمتها تا ماه رمضان متعادل بود و از شهریورماه؛ یک جهش خیلی سریع گوشت صورت گرفت و قیمت به 18 هزار تومان رسید.

به گفته قبله، وقتی که قیمت گوشت قرمز بالا می رود، به تبع خود قیمت گوشت مرغ را نیز تکان می دهد. متعادل این است که وقتی گوشت قرمز 18 هزارتومان است، قیمت گوشت مرغ 9 هزار تومان باشد. معادله یک کیلو گوشت قرمز معادل دو کیلو گوشت مرغ است همواره پابرجاست. چراکه مصرف کننده ها زمانی به سراغ گوشت مرغ می روند که ببینند دو کیلو گوشت مرغ ارزش اقتصادی بالاتری برای آنها دارد. هرموقع که این تعادل به هم خورد، تعادل تقاضا نیز به هم می خورد.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: کاری که ما در این میان مدعی انجام آن هستیم این بود که اجازه ندهیم که گوشت مرغ؛ دنباله روی گوشت قرمز در قیمت باشد. این یک ادعا است که فکر می کنم درست بوده باشد و گوشت مرغ در حول و حوش 2900 تومان تا 3 هزار تومان ثابت ماند. یک ادعا این بود که اجازه ندادیم که گوشت قرمز افزایش قیمتی داشته باشد.

وی ادامه داد: ما مدعی هستیم که تا حدودی کاهش قیمت گوشت قرمز داشتیم. در مقطعی که کار تحویل وزارت بازرگانی شد، مناسبت هایی مانند ماه محرم، صفر و رمضان و نیز ایام دهه فجر و ایام پایانی سال پیش رو بود و زمستان که وقت افزایش گوشت قرمز است؛ اما اجازه ندادیم که گوشت قرمز افزایش یابد.

به گفته قبله، این موفقیت همزمان با این بود وقتی که وزارت بازرگانی تنظیم بازار گوشت قرمز را به عهده گرفت، ذخیره 30 هزار تنی گوشت در کشور وجود داشت؛ درحالی که وزارت جهاد کشاورزی در ایام پایانی سال 87، معادل 70 هزار تن گوشت توزیع کرده بود و وزارت بازرگانی با موجودی 30 تا 35 هزار تن ذخیره وزارت جهاد کشاورزی و عدم واردات گوشت مرغ در کنار تغییرات وحشتناک گوشت قرمز؛ بازار را کنترل کرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم ارزیابی مقایسه ای داشته باشیم، این کار موفقیت آمیز بوده است چراکه توانست قیمت گوشت قرمز را مهار کند. باید توجه داشت که گوشت قرمز به قیمت 18 هزار تومان، به معنای خروج این کالای اساسی از سبد مصرفی برخی خانوارها است و در این شکی نیست. بنابراین نگرش در عملیات اقتصادی نشان می دهد که موفقیت بدست آمده است.