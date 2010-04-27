به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب به بررسی سه آستانه نشین که بلز پاسکال، سورن کی‌یرکگور و سیمون وی است می‌پردازد.

کتاب "پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران" اثر مهدی فدایی قبل از سال جدید منتشر شد که از عناوین جدید نشر نی برای نمایشگاه کتاب امسال است. در حوزه آموزش و پرورش در اسلام نیز کتابی با عنوان "آموزش‌نامه" در نمایشگاه عرضه می شود.

این کتاب تحقیق و گزارشی است از محمد حسین ساکت که بخشی از آن ترجمه کتاب بدرالدین جماعه است و بخشی دیگر تحقیق است. عنوان فرعی این کتاب "فرهنگ فرادهی و فراگیری در اسلام" است.



"کامل التعبیر تفلیسی" اثر حسین رضوی برقعی هم کتاب جدید دیگری است که در نمایشگاه امسال عرضه می شود.

جامعه شناسی دین تألیف علیرضا شجاعی زند نیز از سوی این انتشارات در نمایشگاه ارائه می شود. در حوزه فلسفه کتاب "دکارت تا دریدا: مروری بر فلسفه اروپایی" نوشته پیترسجویک با ترجمه محمد رضا آخوندزاده برای نمایشگاه امسال عرضه خواهد شد.

"کشف دیگری همراه با لویناس" تألیف مسعود علیا، "فایده گرایی" اثر جان استوارت میل با ترجمه سید مرتضی مردیها و "فرهنگ و تمدن" اثر چنگیز پهلوان نیز امسال از طریق نمایشگاه در اختیار عقلاقمندان قرار می گیرند .