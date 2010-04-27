گنجینه بزرگی از کتب بی نظیر دنیا در مشهد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی اصحاب فرهنگ و هنر در اداره کل ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: این ذخایر باید به شکل زیبا در قالبهای متنوع و متفاوت به دنیا معرفی شوند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ماهیت اصلیش فرهنگی است امام عزیز ما موضوعات فرهنگی را دنبال می کرد و یکی از شوراهای مهم ما شورای انقلاب فرهنگی است و پیام اصلی ما به دنیا پیام فرهنگی است.

صلاحی با بیان اینکه بعد از انقلاب تلاشهای خوبی در حوزه چاپ و نشر صورت گرفته است، اظهار داشت: این که در استان 4 هزار عنوان کتاب چاپ شود رقم کمی نیست اما مطلوب ما بیشتر است.

وی افزود: یک دوره زمانی می طلبد که نویسندگان پا به عرصه بگذارند اول انقلاب نویسندگان را میشد شمرد اما اکنون تعداد نویسندگانی که وارد عرصه شده اند به قدری زیاد است که قابل شمارش نیست و این از برکات انقلاب اسلامی است.

استاندار خراسان رضوی وضعیت صنعت چاپ قبل از انقلاب را نامناسب دانست و ادامه داد: اکنون در صنعت چاپ پیشرفتهای خیلی خوبی داشته ایم.

وی گفت: معجزه اصلی ما قرآن است و معجزه حضرت علی (ع ) نهج البلاغه است ما باید علی (ع) را با نهج البلاغه معرفی کنیم.

صلاحی با بیان این که هنوز هم کتاب مهجور مانده است افزود : اگرچه علوم ارتباطات پیشرفت فراوانی کرده است اما هنوز هم یک هیچ نتوانسته است جای کتاب ار بگیرد و در حال حاضر بیشترین تنهایی بشر را کتاب پر می کند.

وی ادامه داد: در تعریف کتاب همین بس که همه آنهایی که در طول تاریخ به جایی رسیدند به واسطه کتاب بوده است .