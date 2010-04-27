برگزیدگان ششمین دوره انتخاب کتاب سال خراسان رضوی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، از برگزیدگان ششمین دوره انتخاب کتاب سال استان خراسان رضوی در جلسه نشست هم اندیشی اصحاب فرهنگ و هنر با استاندار تقدیر شد.

در کلیات و علوم اجتماعی کتابشناسی شیخ بهایی تالیف سید محسن ناجی نصرآبادی و کتاب این یمین فریومدی تالیف سید علی علوی در ادبیات و هنرکتاب فرهنگ فردوسی تالیف علی بابک در حوزه دین پژوهی کتاب ابن مریدی و مرادی تالیف علی ساجدی و کتاب آینده پیامبری تالیف دکتر سید محمد مرتضوی در حوزه فنی و مهندسی کتاب زراعت نوین نوشته دکتر علیرضا کوچکی و دکتر خواجه حسینی در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی کتاب خانواده و حقوق تالیف سید حسن اسعدی مورد تقدیر قرار کرفتند.

همچنین در حوزه علوم پزشکی کتاب معاینه فنی سیستم عضلانی –اسکلتی در بیماریهای روماتیسمی نوشته دکتر محمد حسن جوکار در حوزه کودک ونوجوان کتاب فکرم تا ابرها قد می کشد نوشته هدی حدادی و کتاب امام موسی کاظم (ع) نوشته فریبا کلهردر حوزه ترجمه منظوم قرآن اثرحسن راحتی کتاب علوم تکنولوژی بذر ترجمه فرشید اکرم قادری در بخش ویژه با موضوع پژوهشهای رضوی کتاب مشاهیر مدفون درحرم رضوی دوره سه جلدیتالیف غلامرضا جلالی مورد تقدیر قرار گرفتند.

از 1183 عنوان کتاب رسیده به دبیرخانه انتخاب کتاب سال کتابهای زیر برگزیده و شایسته تقدیر شدند.