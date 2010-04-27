جزئیات ارائه سیمکارت نسل سوم در کشور/ آغاز واگذاری از دهه فجر در تهران

ذبیح الله فیض آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دریافت پروانه بهره برداری از نسل سوم تلفن همراه در کشور با بیان اینکه سیمکارت های اپراتور سوم از 22 بهمن ماه امسال وارد بازار کشور می شود گفت: این سیمکارتها از ابتدا بر مبنای تکنولوژی نسل سوم خواهند بود و مجهز به سرویسهای مختلف این فناوری هستند.

وی با تاکید بر اینکه سیمکارتهای نسل سوم تلفن همراه به صورت همزمان در تهران و کلانشهرها توزیع می شود افزود: این سیمکارتها به تدریج در کل کشور در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

فیض آبادی اضافه کرد: هنوز بهای این سیمکارتها مشخص نیست و تامین تله کام در حال مطالعه استراتژی بازار است که نتایج آن را تا سه ماه آینده اعلام می کند.

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه کشور خاطرنشان کرد: شرایط جدیدی برای پروانه فعالیت اپراتور سوم صادر شده که این شرایط کاملا با شرایط مزایده این پروژه متفاوت است و جزئیات آن باید از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز که روز شنبه پروانه اپراتور سوم را برای شرکت تامین تله کام وابسته به سازمان تامین اجتماعی صادر کرده است گفت: با راه اندازی این شبکه مردم کشور در سال جاری از سیمکارتهای تکنولوژی نسل سوم بهره مند می شوند.

پیش از این گفته شده بود سیمکارتهای اپراتور سوم با کد 092 عرضه خواهد شد.

انتخاب شرکت تامین تله کام در پروژه اپراتور سوم از دی ماه سال 87 و پس از اعلام کنسرسیوم تامین - اتصالات به عنوان برنده مزایده تاکنون با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بوده است. این پروژه ابتدا قرار بود با هدف انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شود اما با حذف اتصالات از این پروژه هم اکنون تامین تله کام قصد دارد نسل سوم تلفن همراه را بدون استفاده از توان خارجی در کشور پیاده سازی کند.

بیش از 50 میلیون نفر در کشور از تلفن همراه استفاده می کنند.