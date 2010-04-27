واگذاری واحدهای مسکونی به زوجهای جوان طلبه در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در مراسمی که شامگاه دوشنبه با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، امام جمعه محمدیه، تنی چند از اعضا شورای اسلامی شهر محمدیه و طلاب جوان 17 واحد مسکونی ساخته شده توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین به زوجهای جوان طلبه واگذار شد.

این واحدها که هر کدام 72 تا 75 متر مربع زیر بنا دارد با چهار میلیارد ریال هزینه در مدت پنج سال در شهر بیدستان ساخته شده است.

واحدهای ساخته شده به صورت اجاره سه ساله به زوجهای جوان نیازمند واگذار می شود و هر ماه یک چهارم اجاره ساختمان معادل 400 هزار ریال از متقاضیان واجد شرایط دریافت می شود.

حجت الاسلام انصاری مدیرکل اوقاف و امور خیزیه استان قزوین در مراسم واگذاری این واحدها که در شهر بیدستان برگزار شد، گفت: اداره اوقاف به منظور کمک به تامین مسکن زوجهای جوان کم درآمد نسبت به احداث واحدهای کوچک ارزان قیمت اقدام کرده است که از مجموع 51 واحد در حال ساخت 17 واحد تکمیل و به متقاضیان واگذار شد.

وی افزود: یک پروژه دیگر مسکونی 18 واحدی در شهر قزوین در مراحل پایانی ساخت است که بزودی در اختیار زوجهای جوان نیازمند قرار خواهد گرفت.

انصاری رویکرد امسال اداره اوقاف استان را تقویت امور فرهنگی ذکر کرد و اظهار داشت: در سال گذشته فعالیتهای فرهنگی خوبی توسط اداره اوقاف در استان انجام شد که در سال همت و کار مضاعف تلاش می کنیم با تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری کارهای فرهنگی افزایش یابد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین تصریح کرد: سه طرح مهم فرهنگی در قزوین آماده بهره برداری است که بزودی افتتاح خواهد شد.

انصاری سالن آمفی تئاتر آستانه امامزاده حسین(ع)، مرکز فرهنگی طاها وابسته به این آستان و موسسه چاپ آستان را از طرحهای فرهنگی آماده بهره برداری اغلام کرد و گفت: با افتتاح این طرحهای فرهنگی ضمن تامین بانک اطلاعاتی جامع در استان نیاز جوانان به فعالیتهای فرهنگی تا حد قابل توجهی تامین خواهد شد.

وی از اجرای طرح مشاوره دینی و حلقه های معرفت به عنوان حرکت ابتکاری نام برد و افزود: با موفقیت در اجرای این طرح مهم فرهنگی قرار است این کار در سطح کشور نیز اجرا شود.

انصاری از ائمه جمعه و رسانه ها خواست با وقف بخشی از وقت خود در امور فرهنگی اداره اوقاف را در موضوع مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم یاری کنند.

حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه شهر محمدیه هم در این مراسم وقف را صدقه جاریه دانست و خاطر نشان کرد: کارهای خیر و خدا پسندانه مانند وقف و فواید آن به جامعه و افراد نیازمند می رسد از باقیات صالحاتی است که دردنیا و آخرت موجب رضای الهی و بارش رحمت خداوند می شود.

وی گفت: تا فرصت باقی است باید با کارهای نیک ضمن خدمت به مردم رضایت الهی را کسب کنیم.

امام جمعه محمدیه از طلاب جوان ساکن در واحدهای مسکونی خواست نسبت به ترویج امور دینی در محیطهای مسکونی و پاسخ به نیاز مذهبی منطقه اقدام کنند.