تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه هفتم اردیبهشتماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با دوازدهم جمادی الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم آوریل سال 2010 میلادی.
- روز نخست از هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
گروه C:
* العین امارات - سپاهان ایران، ورزشگاه شیخ خلیفه العین
* الشباب عربستان - پاختاکور ازبکستان، ورزشگاه ملک فهد ریاض
گروه D:
* مس کرمان - الهلال عربستان، ورزشگاه شهید باهنر
* السد قطر - الاهلی امارات، ورزشگاه شیخ جاسم بن فهد دوحه
گروه G:
* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - آرمد فورس سنگاپور، ورزشگاه جام جهانی سوون
* هینان چین - گامبااوزاکا ژاپن، ورزشگاه هانگ های هینان
گروه H:
* هیروشیما ژاپن - پوهانگ استیلرز کره جنوبی، ورزشگاه هیروشیما
* آدلایدیونایتد استرالیا - شاندونگ لیوننگ چین، ورزشگاه هیندمارش آدلاید
- دور برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای المپیک لیون فرانسه و بایرن مونیخ آغاز می شود.
- رقابتهای تکواندو قهرمانی دانشجویان آسیا امروز در ابوظبی امارات پیگیری می شود که نوید سجادی در وزن چهارم (68- کیلوگرم) و مهران عسگری در وزن ششم (80- کیلوگرم) به دیدار حریفان خود می روند.
- مرحله سوم اردوی تیمهای ملی وزنه برداری کشورمان از امروز با حضور 14 ملی پوش در خانه کشتی قزوین آغاز می شود.
نظر شما