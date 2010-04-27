تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه هفتم اردیبهشت‌ماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با دوازدهم جمادی الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم آوریل سال 2010 میلادی.

- روز نخست از هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

گروه C:

* العین امارات - سپاهان ایران، ورزشگاه شیخ خلیفه العین

* الشباب عربستان - پاختاکور ازبکستان، ورزشگاه ملک فهد ریاض

گروه D:

* مس کرمان - الهلال عربستان، ورزشگاه شهید باهنر

* السد قطر - الاهلی امارات، ورزشگاه شیخ جاسم بن فهد دوحه

گروه G:

* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - آرمد فورس سنگاپور، ورزشگاه جام جهانی سوون

* هینان چین - گامبااوزاکا ژاپن، ورزشگاه هانگ های هینان

گروه H:

* هیروشیما ژاپن - پوهانگ استیلرز کره جنوبی، ورزشگاه هیروشیما

* آدلایدیونایتد استرالیا - شاندونگ لیوننگ چین، ورزشگاه هیندمارش آدلاید

- دور برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های المپیک لیون فرانسه و بایرن مونیخ آغاز می شود.

- رقابت‌های تکواندو قهرمانی دانشجویان آسیا امروز در ابوظبی امارات پیگیری می شود که نوید سجادی در وزن چهارم (68- کیلوگرم) و مهران عسگری در وزن ششم (80- کیلوگرم) به دیدار حریفان خود می روند.

- مرحله سوم اردوی تیم‌های ملی وزنه برداری کشورمان از امروز با حضور 14 ملی پوش در خانه کشتی قزوین آغاز می شود.