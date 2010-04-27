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۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۸:۴۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر- گروه ‌ورزشی: آغاز هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و برگزاری نخستین دیدار از دور برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه هفتم اردیبهشت‌ماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با دوازدهم جمادی الاول سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم آوریل سال 2010 میلادی.

- روز نخست از هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
گروه C:
* العین امارات - سپاهان ایران، ورزشگاه شیخ خلیفه العین
* الشباب عربستان - پاختاکور ازبکستان، ورزشگاه ملک فهد ریاض
گروه D:
* مس کرمان - الهلال عربستان، ورزشگاه شهید باهنر
* السد قطر - الاهلی امارات، ورزشگاه شیخ جاسم بن فهد دوحه
گروه G:
* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - آرمد فورس سنگاپور، ورزشگاه جام جهانی سوون
* هینان چین - گامبااوزاکا ژاپن، ورزشگاه هانگ های هینان
گروه H:
* هیروشیما ژاپن - پوهانگ استیلرز کره جنوبی، ورزشگاه هیروشیما
* آدلایدیونایتد استرالیا - شاندونگ لیوننگ چین، ورزشگاه هیندمارش آدلاید

- دور برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های المپیک لیون فرانسه و بایرن مونیخ آغاز می شود.

- رقابت‌های تکواندو قهرمانی دانشجویان آسیا امروز در ابوظبی امارات پیگیری می شود که نوید سجادی در وزن چهارم (68- کیلوگرم) و مهران عسگری در وزن ششم (80- کیلوگرم) به دیدار حریفان خود می روند.

- مرحله سوم اردوی تیم‌های ملی وزنه برداری کشورمان از امروز با حضور 14 ملی پوش در خانه کشتی قزوین آغاز می شود.

کد مطلب 1071678

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