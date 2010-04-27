به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تربیت بدنی با هدف به روز کردن اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و تهیه دستورالعملی جامع، هماهنگ و متناسب با هر رشته ورزشی طرح تدوین اساسنامه جامع فدراسیون‌های ورزشی را در دست تدوین دارد.

وجود برخی نقایص و اشکالات در اساسنامه جاری فدراسیون‌های ورزشی و مسکوت بودن قانون نسبت به پاره‌ای از امور اجرایی و اداری فدراسیون‌ها مشکلات و تعارضاتی را در نحوه اداره فدراسیون‌ها ایجاد کرده بود که این روند موانع جدی را برای فعالیت و انجام ماموریت‌های قانونی آنها ایجاد می کرد.

از همین رو سازمان ورزش طرح تدوین اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی را آغاز کرد و معاونت طرح و برنامه با همکاری بخش حقوقی سازمان تربیت بدنی از چند ماه گذشته ماموریت یافتند تا کار بازنگری، اصلاح و تدوین اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی را در اولویت کاری خود قرار دهند.

براین اساس در تدوین و نگارش اساسنامه جدید تمامی جوانب حقوقی و بین المللی و تشکیلاتی نهادهای بین المللی ورزشی مورد دقت نظر قرار گرفت بطوری که ضمن مطالعه و بررسی اساسنامه 12 فدراسیون بین المللی در بخش قهرمانی و توجه به الزامات و قواعد بین المللی، قوانین ملی و بومی کشور نیز متناسب با خصوصیات و شاخص‌های هر فدراسیون ورزشی دیده شده که از این نظر اساسنامه جدید می تواند از جامعیت و شمول قانونی بالایی برخوردار باشد.

مسئولان سازمان تربیت بدنی امیدوارند با تدوین این اساسنامه بخش عمده‌ای از نارسایی‌ها و موانع قانونی در مدیریت و اداره امور جاری فدراسیون‌های ورزشی برطرف شود.

طرح تدوین اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی که با رویکردی جدید ایجاد چارچوب‌های قانونی را برای فدراسیون‌ها ترسیم می کند، پس از ماه‌ها کار کارشناسی و ساعت‌ها بررسی و مطالعه بر روی نواقص موجود در اساسنامه قدیمی، این روزها مراحل نهایی خود را سپری می کند.

این طرح که اصلاح و بازنگری آن در حوزه ورزش سازمان تربیت بدنی به اتمام رسیده در حال حاضر در مرحله تطبیق با قوانین حقوقی سازمان است تا تعارض و ناهماهنگی با قوانین حقوقی سازمان تربیت بدنی نداشته باشد.

پیش بینی می شود تدوین اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی ظرف دو ماه آینده و حداکثر تا پایان بهار سال جاری نهایی و برای تایید و اجرایی شدن به هیئت دولت ارائه شود.

اساسنامه جدید پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و انطباق آن با قوانین جاری و دولتی، به تصویب هیئت دولت خواهد رسید و برای اجرا به سازمان تربیت بدنی ابلاغ خواهد شد.

سازمان تربیت بدنی امیدوار است با اجرای اساسنامه جامع فدراسیون های ورزشی ضمن برقراری دستورالعمل‌های جدید، هماهنگ و یکپارچه متناسب با هر رشته ورزشی، موانع و محدودیت‌های قانونی گذشته در نحوه اداره و راهبری فدراسیون‌های ورزشی برطرف شود.