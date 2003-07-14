نمايشگاه سالانه مجسمه سازي ايران

مديرروابط عمومي گالري برگ درباره انگيزه برپايي اين نمايشگاه به خبرنگار هنري "مهر" گفت: با توجه به استقبال فراواني كه طي چند سال اخير از نمايشگاه طراحي معاصر صورت گرفت و نيازي كه به حمايت از هنر مجسمه سازي ايران احساس مي شد به انجمن مجسمه سازان پيشنهاد برپايي اين نمايشگاه را داديم و با استقبال آنان زمينه برپايي آن آماده شد . وي در ادامه تاكيد كرد در صورت استقبال هنرمندان از اين نمايشگاه، آن را به شكل سالانه برپا مي كنيم .

ركسانا محمودي افزود: اولين دوره اين نمايشگاه از اول مرداد ماه با ارائه چهل اثر مجسمه از اساتيد و همچنين هنرمندان جوان مجسمه ساز كشور برپا خواهد شد . در اولين دوره برپايي اين نمايشگاه انجمن مجسمه سازان ايران به انتخاب و معرفي هنرمندان شركت كننده در نمايشگاه مي پردازد . در اين نمايشگاه كه در هر سه سالن گالري برگ به مدت 23 روز برپا خواهد بود احتمالا آثاري از فاطمه امداديان ، ايرج زند و ... به نمايش گذاشته مي شود .