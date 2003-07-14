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۲۳ تیر ۱۳۸۲، ۱۵:۱۹

از اول مرداد برپا مي شود

نمايشگاه سالانه مجسمه سازي ايران

نمايشگاه سالانه مجسمه سازي ايران

با توجه به استقبال از چند دوره گذشته نمايشگاه طراحي معاصر ايران در گالري برگ اين گالري اقدام به برگزاري نمايشگاهي از هنر مجسمه سازي ايران مي كند .

 مديرروابط عمومي گالري برگ درباره انگيزه برپايي اين نمايشگاه به خبرنگار هنري "مهر" گفت: با توجه به استقبال فراواني كه طي چند سال اخير از نمايشگاه طراحي معاصر صورت گرفت و نيازي كه به حمايت از هنر مجسمه سازي ايران احساس مي شد به انجمن مجسمه سازان پيشنهاد برپايي اين نمايشگاه را داديم و با استقبال آنان زمينه برپايي آن آماده شد .  وي در ادامه تاكيد كرد در صورت استقبال هنرمندان از اين نمايشگاه، آن را به شكل سالانه برپا مي كنيم . 
ركسانا محمودي افزود: اولين دوره اين نمايشگاه از اول مرداد ماه با ارائه چهل اثر مجسمه از اساتيد و همچنين هنرمندان جوان مجسمه ساز كشور برپا خواهد شد . در اولين دوره برپايي اين نمايشگاه انجمن مجسمه سازان ايران به انتخاب و معرفي هنرمندان شركت كننده در نمايشگاه مي پردازد . در اين نمايشگاه كه در هر سه سالن گالري برگ به مدت 23 روز برپا خواهد بود احتمالا آثاري از  فاطمه امداديان ، ايرج زند و ... به نمايش گذاشته مي شود .

 

کد مطلب 10717

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