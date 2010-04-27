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۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

آغاز کنسرت های شجریان و گروه شهناز در استرالیا

آغاز کنسرت های شجریان و گروه شهناز در استرالیا

محمدرضا شجریان با همراهی گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی تور کنسرت های خود را از آخر این هفته در استرالیا آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنسرت ها که قرار است در 4 شهر استرالیا برگزار شود ازجمعه 10 اردیبهشت در شهر پرت استرالیای غربی آغاز می شود.

گروه شهناز در ادامه تور برنامه های خود 11 اردیبهشت راهی ملبورن می شود تا در این شهر به روی صحنه برود. سپس این گروه به ترتیب در تاریخ های 18 و 26 اردیبهشت ماه در شهرهای بریزبن در ایالت کوینزلند و شهر سیدنی در ایالت نیو ساوت ولز کنسرت هایی را برگزار می کند. 

برای برگزاری این تور کنسرت ها محمدرضا شجریان شنبه شب گذشته تهران را به مقصد استرالیا ترک کرد و هم اکنون در شهر پرت به سر می برد. گفتنی است پس از اتمام کنسرت ها شجریان و گروه شهناز در کشور استرالیا، همین ترکیب برای اجرای چند کنسرت دیگر راهی آمریکا خواهد شد.

کد مطلب 1071701

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