تدوین بسته مشترک برای تعیین تکلیف لایحه شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در جمع خبرنگاران صنعت نفت را صنعت مادر کشور خواند و افزود: معاونت علمی ریاست جمهوری از سال گذشته با در نظر گرفتن یک درصد درآمدهای عملیاتی شرکتهای دولتی، ظرفیتهای مناسبی برای توسعه این حوزه ایجاد کرده است و از آنجا که حدود 130 شرکت وابسته به وزارت نفت وجود دارد، بر اساس این قانون یک درصد درآمدهای عملیاتی خود را برای پژوهشهای مورد نیاز صرف می کنند.

وی اظهار داشت: معاونت علمی ریاست جمهوری با مدیریت و نظارت یک درصد درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی توانست این بودجه ها را صرف امور پژوهشی مورد نیاز بخش نفت، گاز و پتروشیمی کند و به این ترتیب دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به مشارکت گرفته شدند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین به نحوه حمایت این معاونت از شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرد و ادامه داد: شرکتهای دانش بنیانی که به عرصه تولید و تجاری سازی محصول وارد شده اند در قالب استقرار بخش تحقیق و توسعه (R & D) در پارکهای فناوری و یا اعطای تسهیلات حمایت می شوند.

وی لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان را از دیگر اقدامات حمایتی این معاونت از این نوع شرکتها ذکر و خاطرنشان کرد: در صورتی که این لایحه در مجلس به تصویب برسد برای ما ظرفیت عظیمی برای حمایت بیشتر از شرکتهای دانش بنیان ایجاد می کند.

سطانخواه با تاکید بر اینکه از این شرکتها در حد توان مان حمایت می شود یادآور شد: بودجه شرکتهای دانش بنیان 30 میلیارد تومان است در حالی که شرکتهای دانش بنیانی که توان تجاری سازی و تولید را دارند بیش از این میزان را می طلبد که امیدواریم با تصویب لایحه شرکتهای دانش بنیان بتوانیم پاسخگوی این بخش نیز باشیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص تغییرات این لایحه با بیان اینکه این تغییرات در جهت ارائه خدمات بهتر به متقاضیان و قابل اجرا بودن لایحه است، اضافه کرد: اخیرا از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور اقداماتی انجام شد که بر اساس آن هماهنگیهایی با برخی از وزارتخانه ها به عمل آمد تا بسته مشترکی که مورد اتفاق نظر وزارتخانه های ذی ربط است تدوین و به کمیسیون آموزش و تحقیق مجلس ارائه شود.

وی ادامه داد: این بسته در کارگروه مشترکی بررسی می شود تا زمینه هایی که مورد اتفاق همه دستگاههای مرتبط است در لایحه اعمال شود.

سطانخواه با تاکید بر اینکه این بسته از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهور با همکاری برخی از وزارتخانه ها و معاونت علمی تهیه شده است گفت: این بسته در نهایت در اختیار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار می گیرد و با زمینه های تعاملی که وجود دارد امیدواریم بتوانیم نظرات و پیشنهادات مورد نظر ما در این لایحه وارد شود.

تقویت قانون یک درصد درآمدهای عملیاتی شرکت ها

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به قانون اختصاص یک درصد درآمدهای عملیاتی شرکتهای دولتی به بخش پژوهش گفت: سال گذشته اجرای این قانون از سوی شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی تکلیف بود و در سال جاری یک قوت وجود دارد که با استفاده از آن می توانیم ضعف های موجود در این زمینه را با استفاده از آن برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه قانون سال گذشته یک تکلیف بود، افزود: در سال جاری در قانون بودجه قوت بیشتری در نظر گرفته شد به این ترتیب که این قانون منحصر به شرکتهای دولتی نمی شود بلکه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 خدمات کشوری را شامل می شود. بر این اساس این دستگاهها تا دو درصد اعتبارات هزینه ای و تملک و داراییهای سرمایه ای خود را می توانند برای پژوهشهای مورد نیاز خود هزینه کنند.

سلطانخواه با تاکید بر اینکه ضعفهای موجود در قانون یک درصد با تصویب این آیین نامه در هیئت وزیران جبران می شود، خاطرنشان کرد: در آیین نامه اجرایی بین صفر تا 5/0 درصد، درصدی را الزام کرده است. آیین نامه اجرایی بندهای مختلف قانون آماده شده است و ما به عنوان معاونت علمی و فناوری پیشنهادات خود را ارائه کردیم که به زودی در هیئت دولت مطرح می شود.