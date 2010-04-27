ابومازن نباید با نتانیاهو به مذاکره بنشیند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوریت مصر امروز در مقاله ای که با عنوان "مذاکرات درباره شهرک سازی صهیونیست ها و کشتار فلسطینیان هرگز" به ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره مذاکره با طرف های آمریکایی و رژیم اسرائیل هشدار می دهد.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ابومازن برای دیدار با وی در کاخ سفید در ماه آتی میلادی دعوت به عمل آورد. قرار است در این دیدار درباره یافتن راهی مناسب برای از سرگیری مذاکرات بین تشکیلات خودگردان فلسطین و طرف صهیونیستی به هر شکل ممکن بحث وتبادل نظر شود.

الجمهوریت ادامه می دهد: رئیس جمهوری آمریکا سعی می کند در این دیدار موافقت ابومازن را درخصوص باقی ماندن شروط توقف روند شهرک سازی که از سوی اسرائیلی ها وضع شده است، به دست آورد.

همچنین طرف آمریکایی تلاش می کند تا ابومازن را به پذیرش مذاکره با طرف صهیونیستی متقاعد سازد چرا که به این ترتیب هیبت و هیمنه آمریکا که در جهان عرب به خاطر عجز و ناتوانی باراک اوباما در ممانعت صهیونیست ها از ارتکاب به اقدامات وحشیانه خدشه دار شده است، بار دیگر به دست می آید.

جمهوریت در پایان این سوال را مطرح می کند که آیا رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همان کسی که در گذشته جزء مبارزین فلسطینی به شمار می رفت، در ضیافت باراک اوباما از سرگیری مذکرات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را درحالی که برجهای شهرک ها روز به روز سر به فلک می کشد و خون مبارزین و مقاومت طلبان فلسطینی هر روز در خیابان های قدس ریخته می شود، می پذیرد؟