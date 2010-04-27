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۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۰:۳۷

500 پایگاه خدمات اجتماعی در کشور راه اندازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه 500 پایگاه خدمات اجتماعی سکونتگاه های غیر رسمی در کشور راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسن موسوی چلک شامگاه دوشنبه در حاشیه راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی قزاق محله گرگان افزود: این پایگاه ها برای کاهش آسیب های اجتماعی در سطح کشور ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: این درحالیست که در دو سال گذشته 100 پایگاه خدمات اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در کشور ایجاد شده است.
 
وی ارائه خدمات مشاوره ای و اجتماعی به اهالی و توانمندسازی افراد در زمینه اجتماعی را از مهمترین اهداف این پایگاه ها برشمرد.
 
موسوی چلک بیان داشت: ریشه کنی آسیبهای اجتماعی در شرایط کنونی ممکن نیست و باید برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی اقدام شود.
 
مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور عنوان کرد: بحث سند کنترل آسیب های اجتماعی در دستور کار است و این سند با نگاه بومی و منطقه ای تدوین می شود.
 
وی یادآور شد: کمیته اجتماعی و کارگروه اجتماعی عهده دار این سند است و این سند، راهکار و مدیریت استرتژی آسیبهای اجتماعی را تدوین می کند.
 
در این مراسم پایگاه خدمات اجتماعی قزاق محله گرگان راه اندازی شد.
کد مطلب 1071724

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