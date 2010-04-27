به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی شامگاه دوشنبه در افتتاحیه سومین نمایشگاه طلا جواهر سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و ماشین آلات صنایع وابسته در مشهد افزود: ‌کمبود بازار بورس در زمینه طلا احساس می شود که در آینده ای نزدیک این بازار در مشهد احداث می شود .

استاندار خراسان رضوی گفت: ایجاد شهرک صنعتی طلا و جواهر در مشهد به منظور تجمیع سازندگان طلا و جواهر به غنای صنعت طلا منجر می شود.

وی تصریح کرد: ‌نمایشگاه تخصصی طلا و جواهر فقط در مشهد برگزار می شود که این نمایشگاه نسبت به سال قبل از 35 درصد افزایش برخوردار بوده است.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه بی نظیرترین نمایشگاه در کشور است، تصریح کرد: میزان استقبال از این نمایشگاه 35 درصد افزایش داشته است که سطح نمایشگاه 30 درصد افزایش پیدا کرده است.

صلاحی خاطرنشان کرد: ‌4.5 درصد طلای دنیا در ایران استفاده می شود که 3.5 درصد آن وارداتی و یک درصد آن از معادن کشور تامین می شود.

وی با تاکید بر اینکه بازارهای طلا و جواهر در مشهد باید ساماندهی شود، افزود: با توجه به اینکه استان خراسان اولین تولید کننده طلا با عیار بالا در کشور است باید بازارهای طلا و جواهر در شهر مشهد به منظور تجمیع و حمایت از این صنف ساماندهی شود.

در حاشیه مراسم مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: بیش از 100 شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه شرکت کرده اند که استقبال طلا فروشان 35 درصد نسبت به دوره قبل افزایش داشته است.

محمد سیدی تاکید کرد: ‌این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 9 هزار متر مکعب برگزار می شود و نسبت به دوره قبل 5 هزار متر مکعب بیش تر از پارسال فضا را به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: ‌در حاشیه برگزاری این نمایشگاه کارگاه های تخصصی طلا و جواهر و بررسی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی با همکاری سازمان میراث فرهنگی برگزار می شود.

سومین نمایشگاه طلا جواهر سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و ماشین آلات صنایع وابسته از ششم تا دهم اردیبهشت ماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد دایر است.