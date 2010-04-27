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۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

رایزنی اکوادور با آمریکا درباره همکاری مالی با ایران

یک روزنامه دولتی اکوادور اعلام کرد که رئیس بانک مرکزی این کشور در دیدار خود از واشنگتن همکاری های مالی کشورش با ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، روزنامه دولتی "ال تلگرافو" با اعلام این خبر نوشت: "دیگو بورخا" رئیس بانک مرکزی اکوادور در دیدار با نمایندگان وزارت خزانه داری و بانک مرکزی فدرال آمریکا درباره همکاری های مالی ایران و کشورش بحث و گفتگو خواهد کرد.

بورخا که امروز 27 آوریل به آمریکا می رود در مصاحبه ای گفت که سپرده 40 میلیون یورویی وعده داده شده بانک مرکزی ایران به بانک مرکزی اکوادور را با مقام های آمریکا مورد بررسی قرار خواهد داد.

بانک مرکزی اکوادور همچنین از بانک صادرات و واردات آمریکا برای پروژه های زیربنایی درخواست کمک مالی خواهد کرد.

کد مطلب 1071749

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