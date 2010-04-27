مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

با توزیع کارت از امروز؛ تاریخ برگزاری آزمون نیمه نهایی المپیاد دانشجویی اعلام شد

مجلس خواستار پاسخ قاطع به ادعاهای امارات شد

رئیس کل بانک مرکزی: قیمت مسکن با آزادسازی وام خرید مسکن کاهش نمی‌یابد

ایران :

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی اعلام کرد: کارت انرژی جایگزین کارت سوخت در دو ماه آینده

گشایش بزرگترین و مجهزترین بیمارستان صحرایی کشور در تهران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: لایحه حمایت از حقوق آثار ادبی و هنری تدوین می‌شود

ابرار:

رشد 54 درصدی طلاق در ایران

چمران عنوان کرد: مخالفت دولت با افزایش 2 ساله عمر شوراهای سوم

معاون اول رئیس جمهور: نمی‌توان ادعای مسلمانی کرد اما با تهمت و افترا افکار عمومی را مخدوش کرد

ابتکار:

صاحب نظران پاسخ می‌دهند؛ چرا مبارزه با مفاسد اقتصادی به سرانجام نمی‌رسد؟

در صورت 6 ساله شدن فعالیت شوراها؛ چمران: شهردار تهران ابقا می شود

صدور احکام استخدام رسمی حق التدریس‌ها

اسرار:

در صورت عدم بازشماری آرا در برخی مناطق عراق: علاوی نتیجه انتخابات عراق را نمی‌پذیرد

محمدعلی انصاری: برگزاری مراسم رحلت امام(ره) فقط 14 خرداد در حرم مطهر

احمدی مقدم خبر داد: استانداردسازی رفتارها از برنامه‌های نیروی انتظامی در برنامه پنجم توسعه

اطلاعات:

واگذاری شرکتهای دولتی امسال شتاب می‌گیرد

مهندس مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران خبر داد: احتمال ابقای شهردار تهران تا 2 سال آینده

ورود نخستین قطار اتوبوسی ساخت ایران به شبکه ریلی

پاسخ نمایندگان مجلس به اظهارات گستاخانه وزیر امور خارجه امارات

پول:

افزایش نرخ دلار تا مرز 1020 تومان؛ دلار ناگهان گران شد

قاچاق سیگار 171 درصد افزایش یافت

کرد زنگنه از ادامه دعوای سهامدار فولاد خوزستان و سازمان خصوصی سازی سخن گفت: جابریان حسابهای‌مان را مسدود کرد

تفاهم:

رئیس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی: امروز بشر به فرهنگ و اخلاق نیازمند است

رجاء به تامین اجتماعی واگذار می‌شود

سخنگوی طرح تحول اقتصادی: تحویل کارت انرژی در دو ماه آینده

تهران امروز:

مامور ویژه برای وصول مطالبات میلیاردی؛ علی آقا محمدی مسئول وصول 50 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی شد

چراغ سبز مجلس به تمدید شوراها

مجتهدزاده مشاور رئیس جمهور: هنوز وقت استفاده از گشت ارشاد نرسیده است

جام جم:

انتقاد جامعه جراحان از خرید و فروش نوبت جراحی

چمران: در پی جلب نظر دولت برای افزایش عمر شورای شهر سوم هستیم

پیوند نخستین نای مصنوعی جهان در ایران

جوان:

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: دست مافیا از مسکن کوتاه شد

بدهکاران بانکی با وام جدید معوقات قبلی را می پردازند!

پس از شکست این عمل در کشورهای دیگر صورت گرفت؛ اولین پیوند نای مصنوعی انسان در ایران

جمهوری اسلامی:

در پاسخ به تهدید تحریم بنزینی ایران انجام شد؛ تولید آزمایشی بیش از 14 میلیون لیتر بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی کشور

موشک‌های پیشرفته نصر و صاعقه وارد سیستم عملیاتی سپاه شد

تاکید آیت الله سیستانی بر تسریع در تشکیل دولت جدید عراق

جهان صنعت:

خیز دوباره نفت در بازار جهانی؛ قیمت نفت اوپک از 83 دلار گذشت

معاون سرمایه گذاری نفت:‌ دلیل چرخش ما به سمت چین اقتصادی است

اعتراف رئیس سازمان خصوصی سازی به مسدود بودن حسابها



حمایت:

لاریجانی: نیروی انسانی اثرگذارترین مولفه در افزایش بهره‌وری است

عقد قراردادهای جدید ایران با شرکتهای نفتی اروپا

احمدی میانجی: ورودی پرونده به شوراها بیشتر از دادگستری است

حزب الله:

احمدی نژاد: دست اندازان به بیت المال باید تحقیر و بی حیثیت شوند

سارکوزی اعلام کرد: موافقت با ممنوعیت کامل برقع در فرانسه

در حضور معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت؛ علی آبادی معارفه شد



خراسان:

اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی درباره ضوابط جدید واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شبه دولتی‌ها؛ قطار واگذاری شرکتهای دولتی همچنان در ایستگاه شبه دولتی‌ها

حاجی بابایی: 650 هزار فرهنگی بازنشسته تحت پوشش بیمه طلایی درمان قرار می‌گیرند

معاون وزیر مسکن: خرید و فروش واحدهای مسکن مهر پس از اتمام ساخت امکان پذیر است

دنیای اقتصاد:

چالش بر سر بسته پولی 89

علل تاخیر عرضه بلوکی سهام خودروسازها

رایزنی هسته‌ای از تهران تا سارایوو



شرق:

درخواست چهره‌های سیاسی از دستگاه دیپلماسی؛ برخورد مقتدرانه با امارات

در راستای تقویت روابط ایران و برزیل؛ رئیس جمهور برزیل به تهران می‌آید

احمدی نژاد: هیچ مجرمی نباید از مجازات مستثنی باشد



فرهنگ آشتی:

ازدواج با غیر ایرانی فقط با امضای وزیر کشور

واگذاری رجاء و 18 شرکت به تامین اجتماعی

واگذاری مجموعه مدیریت شهری تهران به رئیس جمهور

کاروکارگر:

محجوب در مراسم تجلیل از زنان نمونه کارگر و سرپرست خانواده: زنان در محیط‌‌های کار از تبعیض‌های پنهان رنج می‌برند

مصرف‌کنندگان شیشه بعد از 3 سال در آستانه مرگ قرار می‌گیرند

افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار تهران

کیهان:

آغاز تولید روزانه 5/14 میلیون لیتر دیگر در مجتمع‌های پتروشیمی؛ یک قدم تا خودکفایی بنزین تولید داخل باز هم افزایش یافت

در همایش بزرگ فرماندهان صورت گرفت؛ تجلیل رئیس جمهور از شهدای نیروی انتظامی

50 میلیون شاخه گل محمدی در دزفول تولید شد

گسترش:

سامانه خرید اعتباری کارکنان دولت افتتاح می‌شود

گردش مالی 600 میلیارد دلاری بازار سنگ‌های قیمتی

رشد شاخص‌های بورس، صنعت در مرز 11 هزار واحد

وطن امروز:

رئیس شورای شهر تهران: زلزله تهران فاجعه بزرگ تاریخ می‌شود

معاون وزیر مسکن و شهرسازی: خرید و فروش مسکن مهر امکان پذیر است

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی: سایپا و ایران خودرو را قطعاً واگذار می‌کنیم

همشهری:

تعیین تکلیف تک نرخی شدن بنزین، پس از اصلاح قیمتها؛ کارت انرژی جایگزین کارت سوخت می‌شود

تصمیم ناگهانی دولت سهام خودروسازان را منفی کرد

واکنش تند مجلس به اظهارات نابخردانه مقام اماراتی



هدف واقتصاد:

رئیس سازمان خصوصی سازی خبر مسدود شدن حسابهای سازمان را تایید کرد: کارمندان تا آزاد سازی سهام عدالت سود نمی‌گیرند

در سطح جهان: خودروسازی ایران دوازدهم است نه هجدهم

پایان مهلت ترکیه برای حضور در پارس جنوبی