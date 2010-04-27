شناخت سنگهای قیمتی باعث تحول در حوزه طلا و جواهر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کشتی آرای صبح سه شنبه در آستانه برگزاری دومین همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: صنعت طلا و جواهر به دلیل کم توجهی در سال های اولیه انقلابی و به دلیل جنگ تحمیلی و بروز تحریم های مختلف متاسفانه از قافله تکنولوژی روز جهان عقب ماند اما این مساله با برگزاری کلاس های آموزشی و حضور علم روز در کشور تا حدی بر طرف شد و هر روز شاهد پیشرفت تکنولوژی در این صنعت هستیم.

وی علت اقبال به مصنوعات خارجی را عدم توجه به خواسته های مردم دانست و گفت: با توجه به اینکه کیفیت و رنگ محصولات خارجی نسبت به محصولات مشابه داخلی بهتر است مردم بیشتر به سمت محصولات خارجی جذب می شوند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت کشور را جوانان تشکیل داده اند باید محصولات خود را مطابق خواسته های آنان طراحی کنیم و در کنار طراحی های سنتی و بومی به طرح های مدرن و جدید نیز توجه داشته باشیم.

کشتی آرای ضمن اشاره به منفی بودن رشد صادرات طلا و جواهر در سه سال گذشته اظهار داشت: با حذف 4 درصد تجمع عوارض برای ورود شمش طلا به کشور، ما شاهد افزایش ورود مواد اولیه مرغوب و با کیفیت به کشور هستیم و این موضوع موجب افزایش کیفیت محصولات داخلی شده که پیش بینی می شود از امسال رشد چشمگیری در صادرات طلا و جواهر به خارج از کشور داشته باشیم.



وی سنگهای قیمتی و طلا و جواهر را مکمل یکدیگر دانست و افزود: سنگ های قیمتی بدون وجود صنعت طلا و جواهر پیشرفت نمی کند و این دو در کنار هم می توانند پتانسیل های موجود را به حداکثر رسانده و باعث پیشرفت دو جانبه در این حوزه باشند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور در رابطه با برنامه های این اتحادیه در سال جاری گفت: یکی از وظایفی که به عهده اتحادیه های کشوری است تشکیل کلاس های آموزشی برای ارائه ی علم روز به اعضای اتحادیه می باشد که در حال حاضر در مرحله ی برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم این کلاس ها در سطح مراکز استان و با ارائه مدارکی مورد تایید وزارت بازرگانی برگزار کنیم.

وی اظهار داشت: صنعت طلاسازی مسیر مشخصی طی می کند و برای بهبود کیفیت در این حوزه باید طراحی و تکنولوژی را همگام با علم روز کنیم اما صنعت جواهرسازی هر روز دچار تغییر و تحول است و با ورود تکنولوژی ها جدید به راحتی می توان رنگ و کیفیت سنگ ها را در این زمینه اصلاح کرد.

کشتی آرای در پایان با اشاره به تاثیرگذاری همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در کشور گفت: مهمترین رکن تاثیرگذاری این گونه همایش ها تغییر نگاه سنتی افراد فعال در این حوزه است که این همایش باعث شده تا این بنگاه ها بیشتر به سمت طراحی های مدرن و به روز سوق داده شود و اطلاعات جدیدی وارد حوزه های مختلفی در صنعت طلا و جواهر و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی شود.

دومین همایش ملی جایگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی کشور از 9 تا 10 اردیبهشت ماه در تالار همایش های نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار می شود.

