به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام مسعود صفی یاری با اشاره به این مطلب اظهار داشت: فراخوان و کتابچه شرکت در مسابقه "از ولادت تا ولادت" که به مناسب ایام ولادت حضرت زینب کبری (س) و فاطمه زهرا (س) برگزار می شود، از صبح امروز در سطح استان منتشر و توزیع شد.

وی ادامه داد: مسابقه "از ولادت تا ولادت" به صورت خانوادگی و در چند بخش مختلف شامل قرآن و زندگی، قهرمان صبر و منادی عفت، کوثر قرآن، اردیبهشت معطر و کودکانه تدوین و طراحی شده است که اعضای خانواده به صورت مشترک می توانند ضمن تکیل جوب سوالات در این مسابقه شرکت نمایند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان داشت: در بخش های مختلف این مسابقه در خصوص ارزشهای حجاب و عفاف، بردباری و صبر حضرت زینب و حضرت فاطمه زهرا، نقش این دو بزرگوار در ترویج آموزه های دین مبین اسلام، پرسشهای در خصوص سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان و یک بخش ویژه برای کودکان سوالاتی مطرح شده است.

حجت الاسلام سفی یاری با اشاره به اینکه جوایز این مسابقه بزرگ شامل هزینه سفر حج عمره مفرده، عتبات عالیات، لوازم خانگی و غیره خواهد بود، خاطرنشان کرد: برندگان این مسابقه در مراسمی همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) مورد تجلیل و تقدیر قرار می‌گیرند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان داشت: برگزاری مسابقات مختلف همزمان با مناسبتهای مذهبی یکی از برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی است و تلاش داریم که در طول سال جاری بیش از هفت مورد از این گونه برنامه ها را در استان کردستان اجرایی کنیم.

صفی یاری در پایان با اعلام اینکه آخرین مهلت ارسال آثار تا ششم خرداد ماه امسال است، عنوان کرد: فراخوان و کتابچه شرکت در مسابقه "از ولادت تا ولادت" از امروز منشتر و تا 13 خرداد ماه سال‌‌جاری علاقمندان و خانواده های کردستانی می توانند در آن شرکت کنند.