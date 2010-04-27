"تغییر اوبامایی" برای ملت پاکستان یا قربانی شدن بیگناهان

درحالی که مردم پاکستان بارها با تظاهرات در خیابانهای این کشور اعتراض خود را به مداخله گری آمریکا در امور داخلی این کشور نشان داده اند، دولت "باراک اوباما" در سال 2009 با 44 حمله موشکی به مناطق قبیله نشین پاکستان به زندگی 700 غیرنظامی پایان داد.

همچنین با نگاهی به حملات موشکی آمریکا از ابتدای سال جاری می توان دریافت که تظاهرات و اعتراض مردم پاکستان به مداخله گریهای آمریکا نه تنها هیچ تاثیری در کاهش شمار حملات موشکی ایالات متحده نداشته، بلکه دولت اوباما از ابتدای سال2010 تاکنون بر شمار حملات خود افزوده است. آمریکا از ابتدای 2010 تاکنون 40 حمله موشکی در پاکستان انجام داده که در آن 268 نفر را کشته است.

درحالی که اوباما در شعارهای انتخاباتی خود قول برقراری ثبات و امنیت را در مناطق ناآرام خاورمیانه از جمله پاکستان داده بود اما از زمان احراز ریاست جمهوری وی شاهد افزایش حملات موشکی ایالات متحده در مناطق قبیله نشین این کشور هستیم، چنانچه در طول یک هفته چندین حمله در مناطق قبیله نشین از جمله وزیرستان شمالی و جنوبی رخ می دهد.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که انگیزه آمریکا از افزایش حملات موشکی در پاکستان که به بهانه مبارزه با تررویسم و کشتار شبه نظامیان انجام می شود، گرفتن انتقام خون نظامیانی است که در پایگاه سیا کشته شدند.

همچنین شمار زیادی از پاکستانی ها معتقدند که دولت آمریکا خواهان متوقف کردن برنامه هسته ای کشورشان است و تمام تلاش خود را برای رسیدن به این هدف انجام می دهند.

چنانچه آخرین نظرسنجی های انجام شده توسط موسسه گالوپ نشان داد که اکثر مردم پاکستان، ایالات متحده را به عنوان بزرگترین دشمن و مداخله گر اصلی در امور داخلی خود می دانند.

در نهایت می توان گفت که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به بهانه مقابله با طالبان که در آن سوی مرز با پاکستان پناه گرفته اند، حضور دارند و افزایش حملات موشکی به شمال غرب پاکستان تنها خشم و نارضایتی مردم و تیرگی روابط دو کشور را به همراه داشته است و اوباما تنها با وعده های انتخاباتی خود بسیاری از مردم را فریب داد و در واقعیت به وعده های خود عمل نکرد.