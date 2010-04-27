برادر کرزای اتهامات علیه خودش را سیاسی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد والی کرزای" برادر رئیس جمهوری افغانستان و والی ولایت قندهار در گفتگو با فایننشال تایمز قول حمایت از عملیات های ناتو را در ولایت قندهار در جنوب این کشور و به منظور مبارزه با طالبان داد.

درحالی که قرار است در تابستان سال جاری ناتو یکی از بزرگترین عملیات های خود در افغانستان را در ولایت قندهار انجام دهد، "حامد کرزای" رئیس جمهوری این کشور پیشتر تهدید به متوقف کردن این عملیات کرده بود و هم اکنون برادر وی حمایت خود را از عملیات ناتو اعلام کرده است.

از چند هفته پیش نیروهای ویژه آمریکایی تحرکات خاصی را در قندهار آغاز کرده اند که این تحرکات با هدف آماده سازی مقدمات عملیاتی است که بر اساس برنامه از قبل تعیین شده در تابستان سال جاری از سوی نیروهای ائتلاف به هرماه نیروهای امنیتی افغانستان انجام می شود.