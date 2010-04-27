یک شبه در کنکور قبول شوید/ ارائه کارت ضمانت تست زنی در 5 ثانیه!

به گزارش خبرنگار مهر، تبلیغات خیابانی و اینترنتی موسسه "پ" مدعی است داوطلبان هر آزمون چهار گزینه ای اعم از داوطلبان کنکورهای سراسری کارشناسی، کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی، آزمونهای پایان نیمسال دانشگاه پیام نور و .... بدون معلومات می توانند گزینه صحیح را در پنج ثانیه شناسایی کنند.

موسسه "پ" مدعی است در صورت بکار بردن روشی که توسط این موسسه برای پاسخگویی به سئوالات تستی ارائه می شود، داوطلبان کلیه آزمونهای چند گزینه ای حتی آزمونهای تستی استخدامی نیز می توانند تا 90 درصد سئوالات را پاسخ صحیح دهند.

تبلیغات اینترنتی این موسسه حاکی است متقاضیانی که در دوره های آموزشی تحت عنوان مهندسی معکوس شرکت می کنند پس از پایان دوره "کارت ضمانت" که به منزله ضمانت روش معکوس در کلیه آزمونها و مقاطع تا 90 درصد سئوالات است را دریافت می کنند.

موسسه "پ" در معرفی آموزشهای خود در فضای مجازی آورده است: "داوطلبین آزمونهای تستی شامل دانش آموزان ابتدایی تا سطح دکتری همگی بطور مشترک آموزش داده می شوند و از قوانین مشترکی استفاده می کنند پس پایه معلوماتی دوره ابتدایی یا راهنمایی برای آموزش کافی است."

در این تبلیغات ادعا شده که این روش آموزشی مبتنی بر شکل شناسی (ساختار) و روابط گزینه ها است و نیازی به حافظه سازی و معلومات ندارد. همچنین عنوان شده که این دوره آموزشی در مدت بسیار کوتاهی و در طول مدت چهار ساعت کامل می شود.

همچنین در معرفی مبنای روش تست زنی که ادعا شده بر اساس آن می تواند پاسخ صحیح یک سئوال تستی را در پنج ثانیه به دست آورد عنوان شده است: "این روش در سال 78 به ثبت رسیده و از همان سال ابتدا در شهر تهران و سپس در کل کشور آموزش داده شده است."

موسسه "پ" در تبلیغات اینترنتی خود اعلام کرده که آمادگی تاسیس نمایندگیهای خود در شهرستانها را دارد.

در تماس خبرنگار مهر با شماره ای که موسسه "پ" در تبلیغات خیابانی و اینترنتی خود ارائه کرده است یکی از دست اندرکاران این موسسه از پاسخ به اینکه این روش در کجا ثبت شده است سر باز زد و گفت: "با شرکت در همایشی که به صورت رایگان برگزار می شود می توانید پاسخ این سئوال را دریابید."

پاسخگوی تلفن اظهار داشت: "برای شرکت در همایش با ارسال یک پیامک به شماره 14 رقمی ( 67 ............ 70 ... 30) همراه با ذکر نام و نام خانوادگی خود می توانید آدرس و زمان برگزاری همایش را دریافت کنید. همچنین هزینه های کلاسها برای دو جلسه همراه با پشتیبانی و مکاتبه الکترونیکی برابر 45 هزار تومان است."

پاسخگوی تلفن موسسه "پ" درباره مربیانی که آموزشهای معرفی شده از سوی این شرکت را ارائه می کنند گفت: "یک استاد بیشتر نداریم. آقای (س) که روش مهندسی معکوس را در کشور به ثبت رسانده اند."

جستجوی نام آقای (س) توسط موتورهای جستجوگر که ادعا شده بود روش مهندسی معکوس را در کشور به ثبت رسانده است هیچ نتیجه ای در برنداشت.

در تعریف و معرفی اهداف مهندسی معکوس در منابع معتبر آمده است:

"مهندسی معکوس فرایند اکتشاف فناوریهای بکار رفته در یک دستگاه، شیء و یا سیستم از طریق تحلیل ساختار، عملکرد و وظیفه آن است. معمولا از این فرایند برای دستیابی به (برای مثال یک دستگاه مکانیکی، قطعه الکترونیکی و یا برنامه نرم افزاری) و تحلیل جزئیات نحوه عملکرد آن در نگهداری یا ساخت یک دستگاه یا برنامه مشابه استفاده می‌شود. حاصل این فرایند مشابه کپی کردن یک چیز از روی اصل آن است.

هدف از مهندسی معکوس تسهیل در اِعمال تغییر از طریق فهمیدن سیستم نرم‌ افزاری با توجه به ماهیت کار، چگونگی کار و نمایش معماری آن است. به‌ عنوان اهداف پیگیری این مقصود می ‌توان به ترمیم اطلاعات از دست رفته، تسهیل جابجایی بین بسترها، بهبود یا تهیه مستندات جدید، استخراج عناصر قابل استفاده مجدد، کاهش تلاش برای نگهداری، مقابله با پیچیدگی، کشف عوارض جانبی، کمک به انتقال به محیط CASE و ایجاد محصولات مشابه یا رقابتی اشاره کرد."

وقتی عنوان "مهندسی معکوس" توسط موتور جستجوگر Google جستجو می شود اولین صفحاتی که در فضای مجازی پیش رو قرار می گیرند درباره آنچه که تحت عنوان "تست زنی به روش مهندسی معکوس؛ آموزش اصول تکنیک تست زنی ویژه کنکور" عنوان شده است، مشاهده می شود. این درحالیست که کارکرد مورد انتظار از مهندسی معکوس فراتر از استحاله کردن ماهیت آزمونهای چهار گزینه ای است.

موسساتی نظیر موسسه "پ" که تبلیغات وسیعی دارند این پیام که شاید اغراق آمیز هم باشد را دارند که با مهندسی معکوس می توان بدون داشتن حداقل معلومات در یک آزمون چند گزینه ای پیروز شد. سئوال اینجاست که جایگاه آزمونهای چند گزینه ای کجاست. یعنی دانشجویان پیام نور می توانند بدون درس خواندن در آزمونهای تستی پایان نیمسال شرکت کنند و در نهایت مدرک دانشگاهی دریافت کنند. آیا آزمونهای استخدامی را می توان با متد مهندسی معکوس دور زد. آیا وجاهتی برای کنکور سراسری می ماند.

اینها همه سئوالاتی است که سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یکی از سازمانهای مرجع در برگزاری آزمونهای چند گزینه ای و دستگاههای نظارتی بر امور خدمت رسانی موسسات آموزشی در کشور باید پاسخ دهند.