سازمان انتقال خون به مانورهای زلزله دعوت نمی شود

دکتر حسن ابوالقاسمی در خصوص حضور نداشتن سازمان انتقال خون در مانورهایی که با هدف آمادگی دستگاهها در مقابل زلزله برگزار می شود به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه تا کنون از این سازمان دعوت نشده که در این مانورها حضور داشته باشد.

مانورهای آمادگی در برابر زلزله هرچند وقت یکبار توسط سازمان مدیریت بحران وزارت کشور در تهران برگزار می شود که همه دستگاههای امدادی و خدماتی در آنها حضور دارند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به اهمیت آماده سازی دستگاههای امدادی در برای حوادث طبیعی همچون زلزله گفت: زلزله با سایر بحرانهای اجتماعی متفاوت است. در زلزله بسته به شدت زمین لرزه و تعداد زیادی که کشته یا مجروح می شوند درصد کمی نیاز به خون پیدا می کنند.

ابوالقاسمی افزود: سوابق زلزله ها نشان داده در زمان وقوع زمین لرزه هجوم مردم برای اهدای خون افزایش می یابد که این اتفاق در زلزله های رودبار و بم مشاهده شد. بنابراین باید این آمادگی برای دریافت خونهای اهدایی وجود داشته باشد.

وی با انتقاد از دعوت نشدن سازمان انتقال خون به مانورهای زلزله و هماهنگی که می بایست در زمان وقوع زمین لرزه بین دستگاههای مختلف وجود داشته باشد اظهار داشت: شرایط بحران، شرایطی نیست که بتوان همان موقع مسائل خودمان را حل کنیم.



بنابراین، از قبل باید این هماهنگی به وجود بیاید و لازم است که سازمان انتقال خون به عنوان یک سازمان مستقل از وزارت بهداشت که نقش مهمی در خدمات رسانی به مردم دارد در این مانورها حاضر باشد.