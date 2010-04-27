به گزارش خبرنگار مهر در تبریز،‌ حسن قشقاوی دوشنبه شب در پایان سفر یکروزه به تبریز در جمع خبرنگاران افزود: ایران در عالی ترین شرایط سیاسی و‌ امنیتی قرار دارد و هیچ مشکلی انسجام ملی کشورمان را تهدید نمی کند.

وی با بیان اینکه ایران در لغو ویزا بین کشورها محدودیتی ندارد، اعلام کرد: هم اکنون مذاکرات اولیه برای لغو دوجانبه ویزا بین ایران و کنیا، ایران و گرجستان و نیز برخی کشورهای آفریقایی انجام می شود.

510 ایرانی زندانی در خارج از کشور آزاد شدند

معاون کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان وزارت خارجه ادامه داد: با رایزنی های اداره کل امور کنسولی وزارت خارجه 510 زندانی از اتباع ایرانی در خارج از کشور طی سال گذشته آزاد شد.

وی افزود: هم اکنون نیز زمینه آزاد سازی بیش از 200 زندانی در بند عراق تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می شود.

قشقاوی اظهار داشت: وزارت خارجه مصمم به صیانت از حقوق اتباع کشورمان در اقصی نقاط مختلف دنیا است.

وی به وجود سه تفاهم نامه معاضدت قضایی و امور کنسولی،‌انتقال محکومین و استرداد مجرمین بین دستگاه دیپلماسی ایران با اغلب کشورها تصریح کرد: پارسال 14 زندانی ایرانی نیز از زندان های ارمننستان آزاد شد.

قشقاوی اضافه کرد: بخش اعظمی از ایرانیان زندانی در سایر کشورها بدون ارتکاب عمل خلافی و در نتیجه یک سوء تفاهم و یا عبور غیرمجاز زندانی شده اند؛ ضمن اینکه وجود زندانی زن در بین این عده نیز ممکن است.

تلاش وزارت خارجه در آزادی "معصومی نژاد" گسترده است

معاون کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه درباره آخرین وضعیت دو تبعه ایرانی زندانی در ایتالیا به ویژه خبرنگار واحد مرکزی خبر اظهار داشت: تلاش وزارت خارجه در جهت آزادی معصومی نژاد گسترده بوده است.

وی افزود: دستگاه دیپلماسی ایران تمهید ملاقات سفیر و سرکنسول ایران در میلان با دو تبعه ایرانی زندانی شده و ترتیب دادن ملاقات خانواده های دمیرچی و معصومی نژاد با ایشان را داده و امیدوار است این تلاش ها موثر واقع شود.

قشقاوی اظهار امیدواری کرد: ایتالیا با حسن نظر به زودی دو تبعه ایرانی بیگناه زندانی در این کشور را آزاد کند.

سفر متکی به اتریش برای تبیین فعالیت صلح آمیز هسته ای بوده است

سخنگوی سابق وزارت خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و اتریش روابط دو جانبه خوبی باهم دارند، اظهار داشت: دیدار و مذاکره متکی با همتای اتریشی خود که عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل است از اهداف مهم سفر وزیر خارجه کشورمان به اتریش است.

وی همچنین با بیان اینکه مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین است، تصریح کرد:در این سفر آقای متکی با دبیرکل جدید سازمان بین المللی انرژی اتمی نیز دیدار و گفتگو کرد و ضمن تبیین اهداف صلح آمیز فعالیت های هسته ای کشورمان بار دیگر موضوع تبادل سوخت را مطرح کرد که بنا به اذعان رسانه های غرب سازنده بود.

وزارت خارجه، مدافع حقوق اتباع ایرانی در همه نقاط دنیاست

معاون وزیر خارجه، برخوردهای ناشایست با اتباع ایرانی در مبادی ورودی کشورهای مختلف را رد نکرد و در تبیین صورت مساله گفت: فرودگاه برخی از کشورها مانند دوبی ترمینال های مختلفی متناسب با استانداردهای پروازی برای ایرلاین های مختلف در نظر گرفته که پروازهای ایران ایر و اخیراً ماهان از ترمینال شماره یک این فرودگاه صورت می گیرد و مشکل خاصی در برخورد با انتباع ایرانی مشاهده نشده است.

وی افزود: البته در برخی کشورها مانند امارات که هفته ای 300 پرواز به مقصد این کشور انجام می شود نمی توان مدعی شد که اتفاق خاصی در برخورد با ایرانیان نمی شود.

قشقاوی به سفر اخیر خود به ابوظبی اشاره و خاطرنشان کرد: در توافقنامه ای 16 ماده ای که بین ایران و امارات متحده عربی منعقد و مبادله شد بر لزوم توجه به حقوق مسافران و اتباع طرفین در مبادی ورودی تاکید شد.وی در عین حال از رسانه ها خواست مسافران ایرانی خارج از کشور را به رعایت قوانین این کشورها فرا بخوانند.

معاون وزیر خارجه توضیح داد: در برخی مواقع، مسافرانی با نقض قوانین کشور مقصد بهانه ای به دست آن کشور می دهند که بقیه هموطنان بی گناه، تحت بازرسی های شدید قرار می گیرند که نوعی ظلم به بقیه است.

گشایش سرکنسولگری ارمنستان در تبریز مورد موافقت اولیه دوطرف است

معاون وزیر خارجه همچنین با اشاره به احتمال گشایش سرکنسولگری ارمنستان در تبریز اظهار داشت: موضوع گشایش سرکنسولگری ارمنستان مورد موافقت اولیه دو طرف قرار گرفته و تحقق اجرای آن در گرو نهایی شدن این توافقات است.

وی فعال بودن سرکنسولگری ترکیه و جمهوری آذربایجان در تبریز را یادآور شد و گفت: هر چه تعداد سرکنسولی ها در مرکز استانی بیشتر باشد بیانگر هویت بین المللی آن شهر است.