به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیر کیوان ذوالفقاری صبح سه شنبه در حاشیه نشست مشترک مدیران انجمن‌های صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کشور در هتل آذین گرگان افزود: پیش از این سه قرارداد سفرهای داخلی، سفرهای خارجی و سفر به کشور امارات وجود داشت که میان دفتر خدمات مسافرتی و مسافران به امضا می‌رسید.

وی ادامه داد: طی بازنگری‌هایی که در دفتر امور مراکز خدمات گردشگری و استانداردسازی روی این قراردادها انجام شد و با یکسان‌سازی قراردادهای سفرهای خارجی و سفر به امارات تعداد قراردادها به دو قرارداد داخلی و خارجی کاهش پیدا کرد.

ذوالفقاری افزود: طی آیین‌نامه جدید دفاتر خدمات مسافرتی در ازای تعداد گردشگران داخلی که به سایر کشورها می‌برند، موظفند گردشگران خارجی را نیز به کشور بیاورند که این میزان به نسبت 3 به 7 تعریف شده است.

وی گفت: چنانچه دفتر خدمات مسافرتی 100 گردشگر ایرانی را به خارج از کشور ببرد در قبال آن موظف است 30 گردشگر خارجی را نیز به ایران بیاورد.

این مسئول در دفتر امور مراکز خدمات گردشگری و استانداردسازی متذکر شد: به این وسیله دفاتر خدمات مسافرتی موظف به جذب گردشگر ورودی خواهند شد و ما نیز در این موضوع بسیار مصمم و پیگیر هستیم.

مشکلات تورگردانی در کشور کم می شود

ذوالفقاری افزود: اصلاح دستورالعمل فروش عمده تورهای گردشگری و وظایف مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان تور نیز از دیگر موارد است.

وی بیان داشت: چنانچه طبق دستورالعمل‌های تدوین شده جدید عمل شود مشکلات تورگردانی کشور بسیار کم خواهد شد مگر این که برخی از دفاتر از اجرای این دستورالعمل خودداری کنند که در این صورت نیز برخوردهای لازم با آن ها انجام می‌شود.