مجید زارعیان با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: اردوهای آماده سازی بر اساس برنامه از قبل طراحی شده با حمایت خوب فدراسیون در بهترین شرایط برگزار شد و همین موضوع هم عاملی شد تا اعضای تیم به شرایط آمادگی مطلوب دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: یک ماه است که مسئولیت تیم را قبول کرده ام و در این مدت دو اردوی 15 روز داشتیم و سه نفر هم به رقابتهای برمن آلمان اعزام شدند. در کل از وضعیت نفرات و پیشرفتی که در طول این یک ماه داشته اند راضی هستم.

زارعیان در مورد رقبای جودوکاران جوان در تایلند گفت: ژاپن، قزاقستان، کره جنوبی، ازبکستان و مغولستان از رقبای اصلی ما هستند، البته ژاپن، قزاقستان و ازبکستان در مسابقات برمن حضور داشتند که ما توانستیم ارزیابی خوبی از آنها داشته باشیم.

سرمربی تیم جوانان در پایان گفت: تک تک نفرات تیم در کنار آمادگی بالا، انگیزه خوبی دارند تا در رقابتهای آسیایی تایلند توانایی های خود را اثبات کنند. همه اعضای تیم در تمرینات سخت و فشرده به خوبی حضور داشته و برای رسیدن به آمادگی مطلوب تلاش کردند، امیدوارم با ارائه داشته های خود در میدان آسیایی و با پشتوانه دعای خیر مردم با کسب نتایج درخور مزد این همه تلاش را بگیرند.

رقابتهای جودو قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا از روز جمعه به مدت سه روز در بانکوک برگزار خواهد شد و تیم جوانان ایران با هدایت مجید زارعیان امشب راهی بانکوک خواهد شد.