طرح بصیرت در راستای ارتقای معرفت دینی دانشگاهیان اجرا می شود

حجت الاسلام عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح بصیرت جامع در راستای اهداف دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در سه سطح دانشجویان، کارشناسان فرهنگی و روسای مراکز علمی کاربردی برگزار می شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: این دوره در قالب کارگاه های آموزشی و با ارائه دروس نظام سیاسی اسلام، معرفت شناسی، مبانی معرفت دینی، مدرنیته، مهدویت و عرفان های کاذب در سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می شود.

وی افزود: از 120 مرکز علمی کاربردی که در تهران وجود دارد بیش از 80 نفر از روسای این مراکز در این طرح شرکت خواهند کرد.

حجت الاسلام موسوی افزود: امیدواریم تا پایان خردادماه این طرح برای مراکز علمی کاربردی در چند استان و دانشجویان استان های محروم اجرا شود.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح همه آن اهدافی را که در اساسنامه نهاد آمده است تأمین می کند، افزود: طبق نظرسنجی که از دانشجویان و کارشناسان فرهنگی که این طرح برای آنان برگزار شده انجام شده است بیش از 70 درصد آنها از لحاظ محتوایی و اجرایی این طرح، استقبال و ضرورت ادامه آن را خواستار شدند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی از اجرای اولین دوره طرح بصیرت جامع ویژه روسای مراکز علمی کاربردی تهران همزمان با روز شهادت استاد مطهری خبر داد.