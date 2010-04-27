شرایط بهتری نسبت به داماش داریم/ نقطه ضعف حریف را می شناسم

فرید صائبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: داماش و توانایی و تجربه مربیان و بازیکنان این تیم را خوب میشناسم. بر اساس همین شناخت میگویم که حریف قدر و محکمی در پیش داریم هر چند که شرایط کلی ما نسبتا بهتر است.
وی خاطرنشان کرد: سایپا دیدارهای اخیر خود را خیلی خوب و با کمترین مشکل برگزار کرده است. ما در دور نخست پلیآف هم با کمترین دردسر حریف خود (برق کرمان) را شکست دادیم در حالیکه بازیکنان داماش به راحتی ما این مرحله را پشت سرنگذاشتند.
سرمربی تیم والیبال سایپا با بیان اینکه برگزاری دیدارهای سنگین مقابل جواهری بازرگانی گنبد برای صعود به مرحله دوم پلیآف داماش گیلان را خسته کرده است، تصریح کرد: فشردگی بازیها مرحله نخست پلیآف برای داماش زیاد بود. ضمن اینکه این تیم بدون استراحت این مرحله را پشت سر گذاشت. به خاطر همه این دلایل شرایط ما به نسبت بهتر است.
صائبی تاکید کرد: با این همه هرگز نگاه سطحی نسبت به بازی فردا نداریم چون حریفمان در هر شرایطی که باشد، قرار است با مجموعهای از بهترینهای تیم ملی مقابل ما قرار گیرد. برای رویارویی با آنها بدون توجه به شرایطی که داریم برنامهریزی کردهایم.
وی به ویژگیهای تیم داماش گیلان که از آنها میتواند در جهت برتری تیم خود استفاده کند اشاره کرد و اظهارداشت: حریفمان با حضور دو بازیکن بلغاری ترکیب قابل اتکایی به خود گرفته است با این حال به نظر میرسد همچنان در دریافت ساعدهای اول دچار ضعف هستند. اگر بازیکنانم بتوانند از سرویسهای هدف دار بهره ببرند میتوانیم از این نقطه ضعف آنها به سود خود استفاده کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم سایپا روز چهارشنبه و در مرحله دوم پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور برای صعود به مرحله نهایی این رقابتها مقابل داماش گیلان به میدان میرود. این دیدار ساعت 17:30 در خانه والیبال برگزار میشود.
نظر شما