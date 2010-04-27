شرایط بهتری نسبت به داماش داریم/ نقطه ضعف حریف را می شناسم

فرید صائبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: داماش و توانایی و تجربه مربیان و بازیکنان این تیم را خوب می‎شناسم. بر اساس همین شناخت می‎گویم که حریف قدر و محکمی در پیش داریم هر چند که شرایط کلی ما نسبتا بهتر است.

وی خاطرنشان کرد: سایپا دیدارهای اخیر خود را خیلی خوب و با کمترین مشکل برگزار کرده است. ما در دور نخست پلی‎آف هم با کمترین دردسر حریف خود (برق کرمان) را شکست دادیم در حالیکه بازیکنان داماش به راحتی ما این مرحله را پشت سرنگذاشتند.

سرمربی تیم والیبال سایپا با بیان اینکه برگزاری دیدارهای سنگین مقابل جواهری بازرگانی گنبد برای صعود به مرحله دوم پلی‎آف داماش گیلان را خسته کرده است، تصریح کرد: فشردگی بازی‎ها مرحله نخست پلی‎آف برای داماش زیاد بود. ضمن اینکه این تیم بدون استراحت این مرحله را پشت سر گذاشت. به خاطر همه این دلایل شرایط ما به نسبت بهتر است.

صائبی تاکید کرد: با این همه هرگز نگاه سطحی نسبت به بازی فردا نداریم چون حریف‎مان در هر شرایطی که باشد، قرار است با مجموعه‎ای از بهترین‎های تیم ملی مقابل ما قرار گیرد. برای رویارویی با آنها بدون توجه به شرایطی که داریم برنامه‎ریزی کرده‎ایم.

وی به ویژگی‎های تیم داماش گیلان که از آنها می‎تواند در جهت برتری تیم خود استفاده کند اشاره کرد و اظهارداشت: حریف‎مان با حضور دو بازیکن بلغاری ترکیب قابل اتکایی به خود گرفته است با این حال به نظر می‎رسد همچنان در دریافت ساعدهای اول دچار ضعف هستند. اگر بازیکنانم بتوانند از سرویس‎های هدف دار بهره ببرند می‎توانیم از این نقطه ضعف آنها به سود خود استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سایپا روز چهارشنبه و در مرحله دوم پلی‎آف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور برای صعود به مرحله نهایی این رقابت‎ها مقابل داماش گیلان به میدان می‎رود. این دیدار ساعت 17:30 در خانه والیبال برگزار می‎شود.