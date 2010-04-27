عرضه چاپ چهارم "برف و سمفونی ابری" در نمایشگاه کتاب

پیمان اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور کتابهایش در نمایشگاه بیست و سوم کتاب تهران گفت: مجموعه داستان کوتاه "برف و سمفونی ابری" توسط نشر چشمه به چاپ چهارم رسیده که این کتاب با تغییراتی در روی جلد آن در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد البته این چاپ نسبت به چاپ قبلی ویرایشی ندارد و تنها تغییر آن در جلد و اضافاتی است که ناشر مد نظر داشته و به عنوان مثال اشاراتی به جوایز کتاب داشته است.

این نویسنده درباره کتاب دیگرش که نشر ققنوس آن را در نمایشگاه کتاب عرضه می کند توضیح داد: "جیب‌های بارانی‌ات را بگرد" نیز مجموعه داستان دیگرم است که تجدید چاپ نشده بلکه همان چاپ قبلی در نمایشگاه ارائه می‌شود.

اسماعیلی از رمان نیمه‌بلند "تصویر یک پیشگویی در شب" هم که از چندی پیش در حال نگارش آن است گفت و یادآور شد: بیش از این 100 صفحه از آن را نوشته بودم که تصمیم به بازنویسی آن بخش نوشته شده گرفتم. با رویکردی جدید تغییراتی در آن بخش دادم و به نظرم در نحوه اجرا این کار نیاز به تغییر چه در قالب حذف و چه اضافه داشت.

وی در پایان تاکید کرد: نوشتن رمان نیازمند دقت زیادی است چرا که اگر یک جای کار را اشتباه بروی جبران آن خیلی سخت است و یک اشتباه کوچک در رمان بروز بیرونی جدی خواهد داشت. این اتفاق اگر در داستان کوتاه بیفتد جبران آن ساده‌تر است ولی ویژگی خاص رمان باعث شده است با دقت بیشتری کار را پیش ببرم.