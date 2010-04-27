به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با وزیر اقتصاد بحرین گفت: ایران مایل است تا روابط اقتصادی خود را با بحرین در زمینه های مختلف توسعه و تحکیم بخشد.
حسینی با اشاره به مشترکات فرهنگی و مذهبی دو کشور حجم مبادلات دو کشور را ناکافی توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد با ایجاد فرصت های بیشتر و ارتباط گسترده تر، روابط اقتصادی فی ما بین افزایش یابد.
وی در این دیدار حوزههایی چون بانکها، بیمهها، گمرک، بورس و مالیات را از جمله حوزههای مناسب برای توسعه همکاریهای دو کشور توصیف کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان تصریح کرد : یکی از اقداماتی که برای توسعه سطح روابط باید انجام شود، افزایش سطح همکاری بین نهادهای مالی و سرمایهگذاری دو کشور است که نهادهای مستقل و مشترک در این ارتباط ایجاد شود.
حسینی از سرمایه گذاران بحرینی دعوت کرد در پروژه های سرمایه گذاری خارجی کشور به ویژه در جنوب کشور ، سرمایه گذاری کنند.
وزیر اقتصاد بحرین نیز ضمن اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری شرکتهای بحرینی در ایران خواستار تبادل همکاریها بین بخش خصوصی دو کشور از جمله نمایندگان اتاقهای بازرگانی و توسعه همکاریها شد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اشتراکات فرهنگی و دینی هم اکنون فرصت مغنتمی است که روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ارتقا یابد.
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