ارائه سند پشتیبان از جمله راهکارهای رفع مشکل خانه های قولنامه ای است

نعمت الله خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با فعال شدن این شرکتها بازسازی بافت های فرسوده شهرستان کرج باسرعت انجام می شود.

وی با بیان اینکه وام نوسازی بافت های فرسوده در سال جاری از 140میلیون ریال به 200 میلیون ریال افزایش یافته است، از شهروندان ساکن در بافت های فرسوده شهری کرج خواست به شرکت عمران یا شهرداری های محل سکونت خود مراجعه کنند تا روند اداری لازم در این زمینه طی شود.



خلیلی، مراجعه حضوری شهروندان، تهیه نقشه هوایی ملک برای تطبیق با نقشه جامع بافتهای فرسوده، انعقاد قرارداد و معرفی به بانک های عامل را مراحل چهار گانه اخذ تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده بر شمرد.



وی افزود: مزیت وام تسهیلات بازسازی بافت های فرسوده در مقایسه با سایر وام هایی که برای ساخت مسکن پرداخت می شود این است که نیاز به سپرده اولیه ندارد و خارج از نوبت پرداخت می شود.



معاون اجرایی شرکت عمران ومسکن سازان کرج از اتخاذ تصمیم قانونی برای بازسازی و چاره اندیشی در خصوص خانه های قولنامه ای خبرداد و گفت: ارائه سند پشتیبان باضمانت های دیگراز جمله راهکارهایی است که برای رفع مشکل خانه های قولنامه ای در نظر گرفته شده است.



خلیلی، ساخت مسکن مهر دربافت های فرسوده را یکی دیگر از گزینه های دولت برای تسریع در فرآیند نوسازی دانست و خاطرنشان کرد: دولت با تمام ظرفیت راه نوسازی بافت های فرسوده را در پیش گرفته است و رئیس جمهوری نیز روی این موضوع تاکید دارند.



وی از انجام رایزنی های لازم برای تعیین محدوده بافتهای فرسوده سایر شهرهای اقماری کرج در آینده نزدیک خبرداد و گفت: تا زمانی که مشخص نشود چه میزان بافت فرسوده داریم و این بافت ها در چه نقاطی از شهرستان واقع شده ازانجام اقدامات عملیاتی در حوزه نوسازی بافت های فرسوده معذوریم .



خلیلی افتتاح اولین دفتر خدمات محله ای نوسازی در خط چهار حصار کرج، تامین اعتبار آغاز عملیات اجرایی در منطقه اسلام آباد را از جمله اقداماتی دانست که این شرکت آن را با جدید پیگیری می کند.

شرکتهای کارگزاری نوسازی در شهرهای اقماری کرج راه اندازی می شود.