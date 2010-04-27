انتقاد حبیبی از بی برنامگی احزاب در زمینه مسائل اقتصادی کشور

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان نقش احزاب در توسعه اقتصادی کشور افزود: احزاب وقتی به عنوان یک حزب مورد قبول واقع می شوند که بتوانند در بخش های مختلف اداره کشور، برنامه های کارشناسی شده برای اداره کشور ارائه دهند.

وی با بیان اینکه یکی از مشخصات مهم حزب داشتن توانایی در ارائه برنامه های اصولی و کارشناسی است، ادامه داد: داشتن برنامه و فرمولی برای اداره کشور از سوی احزاب می تواند کمک موثری به پیشبرد اهداف اقتصادی در کشور کند.

حبیبی با تاکید بر اینکه احزاب باید برای ایجاد یک اقتصاد پویا در کشور برنامه داشته باشند، اظهارداشت: در ایران با توجه به مشکلات اقتصادی موجود، به نظر می رسد باید برنامه ریزی به گونه ای انجام شود که نیازهای اقتصادی مردم رفع شده و ایران به عنوان یک کشور تولید کننده جایگاه ویژه ای در بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: اگر احزاب کشور برنامه کارشناسی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور نداشته باشند، به اندازه درجه خالی بودن دست احزاب در این حوزه، نقص در کار آنان وجود دارد.

وی ادامه داد: احزاب ناگریز از داشتن برنامه اقتصادی برای کشور هستند.

حبیبی در بیان ارزیابی خود از عملکرد احزاب برای ارائه برنامه اقتصادی در کشور، گفت: متاسفانه نقش احزاب در این رابطه نقش تعیین کننده ای نبوده است و احزاب بیشتر به اظهارنظر درباره کلیات پرداخته اند.

وی معتقد است برای رفع مشکلات اقتصادی در کشور، نیازمند همت مردم و مسئولان در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون هستیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: تولید دراقتصاد ایران باید حرف اول را بزند و بر این اساس باید تولید داخلی به اندازه ای افزایش یابد که از یک سو منجر به رفع نیاز داخلی و از سوی دیگر افزایش توان صادارات و بدست آوردن بازارهای جهانی را در بر داشته باشد.

حبیبی گفت: اگر بتوانیم وابستگی اقتصادی به نفت را کاهش دهیم با تکیه بر سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی می توان مشکلات اقتصادی کشور را رفع کرد.