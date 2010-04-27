ورود سالانه 240 هزار مهاجر به تهران/ مهاجرت با ایده احساسی ممکن نیست

محمد علیزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آمارها نشان می دهد هر ساله حدود 240 هزار نفر به تهران بزرگ که شهرکهای اقماری آن تحت تاثیر وضعیت اقتصادی تهران روز به روز بزرگ تر می شود وارد می شوند و حدود 100 هزار نفر نیز از تهران خارج می شود و به عبارت دیگر هر ساله 140 هزار نفر مهاجر به جمعیت تهران بزرگ اضافه می شود.

وی با بیان این که سیاست اتخاذ شده فعلی برای جلوگیری از مهاجرت به تهران دیرهنگام است، ادامه داد: پیش بینی رقم پنج میلیون برای خروج از تهران نیز بسیار سنگین است.

علیزاد تاکید می کند: ایده خروج مردم از تهران زمانی می تواند کارآمد باشد که ساز و کارهای مناسب و زمینه های انگیزشی برای حرکت این جمعیت از تهران فراهم شود و این انگیزش نباید در شهرهای مرکزی کشور باشد که هم اکنون با مشکلاتی شبیه تهران مواجه هستند و باید تمرکز بر شهرهای میانی و کوچک باشد و یا نقاط روستایی مساعد که بعید به نظر می رسد جمعیتی از تهران به این مناطق مهاجرت کنند.

این جمعیت شناس تصریح کرد: یکی از این ساز و کارها تامین مسکن است و دیگری اشغال، افرادی که دارای مشاغل و درآمدهای پایدار در تهران هستند به هیچ وجه مهاجرت نمی کنند و تنها این مهاجرت در بین کارمندان در سطوح پایین اداری ممکن خواهد بود که باید دید با توجه به سیاست دولت برای کاهش تصدی گری خود آیا زمینه جذب آنها در شهرهای کوچک وجود دارد.

وی افزود: برای اشتغال فعال بدنه کارگری، نیاز به این است که در شهرها سرمایه گذاری انجام شود و فعالیتهای عمرانی و اقتصادی رونق بگیرد تا این قشر به صورت فعال به کار گرفته شوند که در کوتاه مدت به هیچ وجه ممکن نیست.

علیزاد ادامه داد: به فرض این که بخشی از جمعیت تهران در شهرهای کوچک ساکن شوند چه تضمینی وجود دارد که این جمعیت بازنگردند چرا که تفاوت در بازده سرمایه و کار در جابجایی جمعیت تاثیر دارد و مردم به خاطر بازده بالای سرمایه وارد تهران می شوند.

وی با اشاره به این که 50 درصد ساخت و سازهای مسکونی کشور در تهران بزرگ انجام می شود، گفت: نرخ بازگشت سرمایه در تهران بسیار بالاتر از سایر شهرهاست و این عاملی شده است که بیشتر مهاجران به سمت شهرهای مرکزی و تهران هجوم می آورند.

این پژوهشگر عضو انجمن جمعیت شناسی با تاکید بر این که خروج جمعیت از تهران بدون برنامه ریزی مدون و منظم و بلند مدت امکان پذیر نیست، ادامه داد: در این خصوص عمران زمین و ایجاد اشتغال که بتوانند جمعیت مهاجر را نگه دارند ضروری است و این روند ساده نخواهد بود آنهم با سیستم مدیریتی موجود در کشور.

وی اظهار داشت: برای متعادل کردن جمعیت تهران حدود دو میلیون نفر به عبارت دیگر 500 هزار خانوار از تهران باید خارج شوند و در دیگر نقاط کشور ظرفیتهای اقتصادی برای مهاجرت این تعداد به وجود آید.

علیزاد تاکید کرد: برای قدم اول در این کار باید اقدامی که دولت در چندین سال قبل برای خروج دستگاههای که نیازی برای بودن آنها در تهران نیست مانند وزارت جهاد کشاوری و یا سازمان حفاظت از جنگها و مراتع و آبخیزداری کشور آغاز کرد اجرا شود.