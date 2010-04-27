پیش بینی ایجاد 42 هزار فرصت شغلی جدید در آذربایجان شرقی

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد 15 هزار فرصت شغلی از مجموع 42 هزار تعهد مدیریت ارشد آذربایجان شرقی بر عهده صندوق مهر امام رضاست تا با تامین تسهیلات لازم، این میزان را عملیاتی کند.

وی توزیع عادلانه منابع و توانمند سازی گروه های مستضعف جامعه را از شعارهای اصلی دولت دانست و افزود: صندوق مهر امام رضا(ع) که مولود دولت نهم است می تواند در اجرایی شدن این شعارها نقش مهمی ایفا کند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: دولت نهم و دهم معتقد است بجای اینکه منابع مالی در اختیار تعداد معدودی باشد این امکانات را در اختیار آحاد مختلف مردم قرار دهد تا این امکان که گروه های آسیب پذیر در محل زندگیشان تثبیت شده و نسبت به زادگاه خود دلگرم باشند فراهم شود.

وی گفت: صندوق مهرامام رضا در آذربایجان شرقی طی سال گذشته با اعطای تسهیلاتی معادل 70 میلیارد تومان باعث اشتغالزایی 13 هزار نفر شد در حالیکه هم اکنون 50 هزار میلیارد تومان از منابع سیستم بانکی کشور در اختیار حدود تنها 100 نفر است که البته این تسهیلات را به بانک ها هم باز نمی گردانند.

بیگی اعطای تسهیلات برای اشتغال زایی از سوی صندوق مهر امام رضا را یکی از عوامل موثر در ممانعت از مهاجرت روستاییان و عشایر به شهرها دانست و خواستار تداوم سیاست آسان سازی اعطای تسهیلات به متقاضیان، توسط این صندوق در استان شد.

وی در عین حال از معوقات هفت درصدی صندوق مهر امام رضا (ع) در آذربایجان شرقی اظهار نارضایتی کرد و گفت: باید با مدیریت اصولی بر منابع، این تسهیلات در اختیار افرادی قرار گیرد که متعهد به بازگرداندن وام های اعطایی باشند.

علیرضابیگی ایجاد فرصت های شغلی پایدار را مهم ترین اولویت صندوق مهر امام رضا (ع ) در سال جاری بیان کرد و گفت: نباید در اعطای تسهیلات، رویکردی مقطعی داشت زیرا دراینصورت جوان جویای کار به فردی طلبکار تبدیل می شود که نه تنها شاغل نشده است بلکه اکنون نمی تواند دین خود را نیز ادا کند.

وی همچنین از مدیران صندوق مهر امام رضا خواست در اعطای تسهیلات مالی، فرهنگ و جغرافیای مناطق مختلف را لحاظ کرده و در ایفای ماموریت خود متناسب با سند مشاغل شهرستان ها عمل کنند.