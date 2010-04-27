جایزه ادبی کین فهرست نهایی خود را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، جایزه کین که به بوکر آفریقا شهرت یافته است امسال با 115 داستان از 13 کشور این قاره که به زبان انگلیسی منتشر شده‌اند، شروع به کار کرد که از میان آنها 5 داستان به مرحله پایانی راه یافتند.

اسامی نویسندگان فینالیست و نام داستانهای آنها عبارتند از کن باریس از آفریقای جنوبی با داستان "زندگی کرم"، لای مابورا از کنیا با "چطور می‌شود اسقف را کشت؟"، ناموالی سرپل از زامبیا با داستان "موزانگو"، الکس اسمیت از آفریقای جنوبی با "سولماتیز" و اولوفمی تری از سیرالئون با داستان "روزهای چوب‌بازی".

از هیئت داوران جایزه کین سال 2010 می‌توان به گرانت دپوتی سردبیر الا الفری، پرفسور جان کوک از دانشگاه ایست انگلیا و پرفسور سامانتا پینتو از دانشگاه جورج‌تون اشاره کرد.

برنده این جایزه در 5 ژوئیه (14 تیرماه) اعلام خواهد شد و علاوه بر جایزه 10 هزار دلاری این شانس را خواهد داشت که به مدت یک ماه در دانشگاه جرج تون واشنگتن دی‌سی به عنوان نویسنده اقامت کند.

