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۷ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۰۲

حجاب در مدارس دولتی کوزوو ممنوع شد

حجاب در مدارس دولتی کوزوو ممنوع شد

کوزوو با بیشترین جمیعت مسلمان، اما قانون اساسی سکولار در ممنوعیت حچاب به تونس و فرانسه ملحق شد و از این پس از ورود دختران محجبه به مدارس دولتی جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، تصمیم علیه حجاب و حضور دختران محجبه در مدارس دولتی کوزوو از سوی مقامات محلی و مدارس پرونده های حقوقی و شکایت از تبعیض را به همراه داشته است.

در ژانویه سال 2009 دختری 16 ساله از شهر کوچک ویتی در کوزوو که دارای جمیعت مسیحیان کاتولیک و ارتدکس است از رفتن به مدرسه منع شد و هرگز اجازه بازگشت به مدرسه را دریافت نکرد اما مقامات مدرسه حضور وی را در امتحانات نهایی حتی با حفظ حجاب هم می پذیرند.

این دختر مسلمان با اشاره به اینکه پس از اطلاع دستورات دینی خود حجاب را انتخاب کرده گفت: دانش آموزان دیگر می توانند با صلیب وارد مدرسه شوند اما از حضور وی به علت روسری جلوگیری می شود.

این پرونده شکایت از سوی یک سازمان غیر دولتی و غیر اسلامی تحت عنوان مرکز امداد حقوقی و توسعه منطقه ای با موضوع تبعیض دینی پیگیری می شود.

یک دادگاه منطقه ای حکمی به نفع وی صادر کرد اما مقامات شهرداری و مدرسه این حکم را نپذیرفته و تأکید کردند که نباید از نمادهای آشکار دین در مدارس دولتی استفاده کرد.

کد مطلب 1071911

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