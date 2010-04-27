"خاطرات احمد احمد" به چاپ چهاردهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "خاطرات احمد احمد" از سری کتابهای نقرهای سوره مهر است که توسط دفتر ادبیات انقلاب اسلامی منتشر شده است.
این کتاب نقل وقایع و خاطرات راوی طی بیش از 70 ساعت مصاحبه و بیش از دو سال کار و تحقیق است. احمد احمد از مبارزان دوره رژیم پهلوی است که با گروههای مبارز بسیاری چون حزبالله و سازمان مجاهدین خلق همکاری و فعالیت داشته و به سبب آن چندین بار دستگیر، شکنجه و زندانی شده است. او در آخرین برخورد با ماموران ساواک از ناحیه پا تیر خورد و مصدوم و معلول شد.
فهرست کتاب "خاطرات احمد احمد" از بخشهای متنوعی تشکیل شده که عناوینی همچون اولین آموزهها، بغضهای ترکیده، عرصههای جدید، بارش در کویر، ارمغان سفر، بوی سیب، حصار در حصار، تندر و نغمههای امید، دیده میشود. در پایان کتاب هم اسناد، عکسهای قابل توجه و در نهایت بازتاب کتاب خاطرات احمد احمد در بین خوانندگان آن آمده است.
محسن کاظمی درباره این کتاب میگوید: برای احمد در سن پیری دشوار بود با رجوع به بایگانی ذهن خود خاطرات چهل سال پیش را بازگو کند او بارها اذعان میکرد که مصاحبهها برایش صحنههای بازجویی گذشته را تداعی میکند. ساعت اول مصاحبه و یافتن راهی به انبان ذهن او سخت و طولانی بود. نمیدانیم عرقی که بر پیشانی وی نشسته بود از گرمای تابستان سال 76 بود یا از اکراهی که در بازگو کردن خاطراتش داشت؟
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