ناصر شهنازی که تیم والیبال نوجوانان را برای دفاع از عنوان قهرمانی در آسیا آماده می‎کند، در گفتگو با خبرنگار مهر به نتایج سفر این تیم به ایتالیا و صربستان اشاره کرد و اظهار داشت: نداشتن تجربه و استرس دیدار دغدغه بزرگی بود که با انجام این دو سفر و دیدارهایی که در این دو کشور داشتیم تا حد زیادی از میزان آن کاسته شد.

وی ادامه داد: من بازیکنانی را در اختیار دارم که بعضا حتی تجربه شرکت در مسابقات داخلی را هم ندارند. دیگر نفرات هم تجربه آنچنانی از حضور در مسابقات رسمی نداشتند. نیاز بود تا در قالب اردو یا یک تورنمنت به تجربه اولیه در این زمینه دست یابند. سفر به ایتالیا و صربستان این فرصت را در اختیارمان گذاشت.

سرمربی تیم والیبال نوجوانان به تورنمنت برگزار شده در کشور ایتالیا اشاره کرد و یادآور شد: قرار بود این تورنمنت به صورت چهارجانبه برگزار شود اما حضور 16 تیم در مسابقات این فرصت را به بازیکنان ایران داد تا میدان بیشتر و بهتری برای تجربه اندوزی ببینند.

تیم والیبال نوجوانان در مرحله مقدماتی تورنمنت بین‎المللی ایتالیا مغلوب آلمان شد اما با پیروزی مقابل تیم‎های سیسیل ایتالیا و اسلونی به مرحله دوم راه یافت. والیبالیست‎های نوجوان کشورمان در این مرحله بعد از شکست الجزایر، از رویارویی با تیم اسرائیل امتناع کردند و در نهایت در دیدار رده‎بندی بر آلمان غلبه کرده و عنوان سوم تورنمنت بین‏المللی ایتالیا را به دست آوردند.

شهنازی ضمن بیان این توضیحات خاطرنشان کرد: بازیکنان تمام تیم‎های شرکت کننده در این مسابقات متولدین 1991بودند به غیر از بازیکنان ایران که متولد 1992و 1993 هستند. ضمن اینکه مرحله مقدماتی مسابقات به صورت 2 از 3 گیم برگزار شد.

سرمربی تیم والیبال با اشاره به این که تیم والیبال نوجوانان پس از پایان اردو در ایتالیا عازم صربستان شد و در دو شهر این کشور اردوی تدارکاتی برپا کرد، افزود: این اردوها نیز همراه با بازی تدارکاتی بود.

وی تصریح کرد: تیم والیبال نوجوانان با شرایطی که به خاطر بی تجربگی با آنها مواجه بود نیاز به اردوی برون مرزی داشت. خوشحالیم که اردوهای برگزارشده در ایتالیا و صربستان خیلی مفیدتر از آن بود که می‏خواستیم.دیگر دغدغه خاطر نداریم و با اعتماد بیشتر نسبت به موفقیت کارمان را ادامه می‏‎دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نوجوانان کشورمان 13 فروردین‏ماه به منظور برپایی اردوی آماده‎سازی برون مرزی عازم ایتالیا شد. این تیم روز گذشته (دوشنبه) پس از پایان کارش در صربستان به کشور بازگشت. تیم والیبال نوجوانان برای حضور در هشتمین دوره رقابت‏های قهرمانی آسیا آماده می‏شود که از 22 اردیبهشت ماه در تهران آغاز می‏شود.