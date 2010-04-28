26 میلیون جوان در کشور داریم/ تاخیر هویتی عامل اصلی تاخیر ازدواج

مجید امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: القای ذهنی و آماری تاخیر هویتی در جامعه جوان کشور ایجاد کرده است و ما نباید ما با تدبیرهای ناشایست و غیرتخصصی به این تاخیر هویتی دامن بزنیم.

وی ادامه داد: در جامعه ما یک جوان 25 ساله حرکات و تفکرات نوجوان 14 ساله را دارد و این به واسطه اصولی نبودن نوع برخوردها و تعاملات اجتماعی و فردی خانواده ها با فرزند خود است و به نوعی جوانان را به جهت اجتماعی و فکری و منزلت شخصی در حد سن پایین تر سن واقعی شان نگه می دارد.

مدیر کل فرهنگی سازمان ملی جوانان با بیان این که 37 درصد جمعیت کشور را جوانان در رده سنی 15 تا 29 تشکیل داده اند که تعداد آنها 26 میلیون نفر است، گفت: چنانچه این رده سنی تا 35 سال در نظر گرفته شود، بیش از 50 درصد جمعیت کشور جوان محسوب می شوند ولی این رده سنی اعلام نمی شود چرا که به تاخیر هویتی موجود در جوانان دامن می زند.

وی در ارتباط با تاخیر ازدواج در جامعه جوان کشور اظهار داشت: برای ازدواج باید قالبهای هویتی فرد شکل گرفته باشد و به بلوغ همه جانبه رسیده باشند، تنها بلوغ جنسی در ازدواج کافی نیست و در برخی اوقات بلوغ اجتماعی از آن مهمتر است.

امیدی با اشاره به این که 4/12 درصد جمعیت جوان در رده سنی 15 تا 19 ساله، 8/12 درصد در سنین 20 تا 24 سال و 2/10 درصد در رده سنی 25 تا 29 سال قرار دارند، تصریح کرد: بررسی نتایج دو سرشماری انجام شده بین سالهای 75 تا 85 نشان می دهد که سهم جوانان 15 تا 29 سال از جمعیت کشور از 28 درصد در سال 75 به به 35 درصد در سال 85 رسیده است.

وی در مورد اهداف پیش بینی شده در سند ازدواج جوانان و برنامه چهارم توسعه در حوزه ازدواج گفت: میزان طلاق در جامعه از آنچه که در سند ازدواج جوانان پیش بینی شده است بالاتر است ولی میزان ازدواج از سند مقداری جلوتر است.

مدیر کل فرهنگی سازمان ملی جوانان افزود: در سند ازدواج جوانان پیش بینی شد که میزان وقوع سالیانه طلاق به 97 هزار فقره کاهش یابد که در حال حاضر این رقم حدود 104 هزار واقعه است ولی در زمینه ازدواج در هر حال حاضر سالیانه 930 هزار فقره ازدواج در کشور رخ می دهد که تقریبا مطابق با اهداف کمی پیش بینی شده در سند ازدواج است.