جلسه امینی با میراسماعیلی به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اختلاف و مشکلاتی که بین آرش میراسماعیلی و مسئولان فدراسیون جودو در جریان انتخابات این فدراسیون پیش آمد کمتر کسی فکر می کرد میراسماعیلی از مواضع خود کوتاه آمده و دعوت مسئولان فدراسیون را بپذیرد ولی میراسماعیلی قرار است فعالیت خود را در فدراسیون جودو از سربگیرد.

امینی هم که به اهالی جودو قول داده بود در پی ایجاد وحدت بین اهالی جودو است سرانجام توانست موافقت سرگروه و سرمربی پیشین تیم ملی جودو را برای بازگشت به خانه و کمک به رشد این رشته جلب کرده و به نوعی به قول خود عمل کند.

وی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: هیچگاه بحث شخصی نداشتم و هدف من جودو بوده است. من عضوی از خانواده جودو هستم و تنها برای جودو و موفقیت آن گذشته ها را فراموش کرده و آماده همکاری با فدراسیون هستم.

اما قرار بود امروز سه شنبه جلسه ای در فدراسیون جودو تشکیل شده و توافق نهایی برای نحوه همکاری میراسماعیلی با فدراسیون حاصل شود که به دلیل بیماری میراسماعیلی و سفر او به خارج از تهران، این جلسه به شنبه یازدهم اردیبهشت ماه موکول شد.

میراسماعیلی بعد از سرپرستی علیرضا امینی در فدراسیون جودو، از سمت سرمربیگری تیم ملی جودو استعفا داده و در بیانیه های مختلف از سیاست های امینی در فدراسیون جودو انتقاد کرده بود.