طباطبایینژاد درباره این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: بهمن زرینپوراز 28 فروردین تصویربرداری مجموعه تلویزیونی با نام موقت"ستارهباران" را آغاز کرده است. درحال حاضر گروه تولید درخانه ای واقع درامامزاده یحیی مشغول کار هستند. این سریال در4 قسمت تولید ومحصول شبکه یک سیما است.
وی ادامه داد: این مجموعه تلویزیونی وقایع سالهای 1342 را در قالب ارتباط دو دوست روایت میکند. "ستاره باران" داستانی خانوادگی وانسانی را در بستر شرایط تاریخی تعریف میکند که این شرایط بر روی شخصیت اصلی قصه که عبدالرضا اکبری نقش آن را بازی میکند، تاثیر گذاشته وباعث رستگاری او میشود.
این تهیهکننده افزود: "ستاره باران" قرار گرفتن انسان را در موقعیت خیر وشر به تصویر میکشد. این مجموعه از 12 تا 15 خرداد ماه از شبکه یک سیما پخش میشود. قاسم زارع، شهرام عبدلی، مینا جعفرزاده، مینا نوروزی وفرحناز منافیظاهر دیگر بازیگران این سریال هستند.
عوامل این مجموعه عبارتند از: حسن علیاسدی مدیر تصویربرداری، فرخ فدایی مدیر صدابرداری، سعید ملکان طراح گریم، پیام حسین سوری.
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