به گزارش خبرنگار مهر، ساخت مخازن دو جداره LNG و LPG پروژه ایران ال ان جی با امضای قراردادی به ارزش تقریبی 245 میلیون یورو به کنسرسیومی متشکل از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شرکت دایلیم کره جنوبی واگذار شده است.

عملیات اجرایی ساخت مخازن LNG و LPG (پکیج 2 ایران ال ان جی) از سال 1386 آغاز شده است که پیش بینی می شود این طرح در مدت 48 ماه تکمیل و به طور کامل در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

بر این اساس سقف بتنی اولین مخزن 140 هزار مترمکعبی LNG با وزنی حدود 620 تن و قطر 76 متر در ارتفاع 38 متری از سطح زمین، با استفاده از فشار هوا و روش جدید Air Raising اسفند ماه سال گذشته با حضور وزیر صنایع و معادن در منطقه تنبک عسلویه نصب شد.

سقف بتنی دومین مخزن 140 هزار مترمکعبی LNG ایران با وزنی حدود 620 تن و قطر 76 متر با استفاده از روش جدید Air Raising در ارتفاع 38 متری از سطح زمین 11 اردیبهشت ماه سالجاری نصب خواهد شد.

پیش بینی می شود سقف بتنی سومین مخزن LNG تا مرداد ماه سالجاری و عملیات نصب مخازن LPG در نیمه دوم امسال انجام شود.

هدف از اجرای دو ترین پروژه ایران ال ان جی تولید سالانه 10 میلیون و 800 هزار تن گاز مایع شده بوده که ساخت آن در منطقه تنبک عسلویه در حال انجام بوده که پیش بینی می شود با صدور محصولات این طرح گازی روزانه حداقل 20 میلیون دلار درآمد نصیب کشور شود.

به گزارش مهر، تاکنون طرحهایی همچون پارس، پرشین و ایران ال ان جی در منطقه عسلویه، پارس شمالی، گلشن، فردوسی، لاوان و قشم برای تولید و صادرات LNG در شرکت ملی نفت ایران تعریف شده که به استثنای ایران ال ان جی تاکنون هیچکدام از طرحهای موجود اجرایی نشده است.